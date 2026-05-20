Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarına ilişkin beklentiler fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. İran ile ilgili gelişmeler, Hürmüz Boğazı'na yönelik endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın yayımlayacağı FOMC tutanakları yatırımcıların yakın takibinde yer alırken, piyasalarda risk iştahının seyri de yakından izleniyor.

TRUMP: "SAVAŞI KISA SÜREDE SONA ERDİRECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sürecine ilişkin açıklamasında "İran'la anlaşıp anlaşamayacağımızı yakında göreceğiz. Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Politico'da yer alan habere göre Trump yönetiminin Küba'ya yönelik askeri harekat ihtimalini değerlendirdiği öne sürüldü.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE PETROL FİYATLARI YAKINDAN İZLENİYOR

NATO'nun Hürmüz Boğazı'nın Temmuz başına kadar yeniden açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlamak için devreye girme ihtimalini değerlendirdiği bildirildi.

Citigroup tarafından yayımlanan raporda ise petrol piyasalarının Hürmüz Boğazı'na ilişkin uzun vadeli arz risklerini yeterince fiyatlamadığına dikkat çekildi.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

AYES – Emine Gülpınar tarafından 375.065 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

AKBNK – 420 gün vadeli 2,6 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

ASTOR – Şirketin, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalede 351,1 milyon TL ile en avantajlı teklifi verdiği açıklandı.

BJKAS – Futbol A Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın sözleşmesinin sona erdirildiği açıklandı.

BULGS – İstanbul Portföy Content Capital Ventures GSYF’ye yatırım yapılmasına ve 48,1 milyon TL’nin İstanbul Portföy’e ödenmesine karar verildiği açıklandı.

CWENE – CW Plus Bayi Kayseri bayiliğinin faaliyetlerine başladığı açıklandı.

EKGYO – Şirketi ile İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında imzalanan İşbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 19 Haziran’da yapılacağı açıklandı.

EKDMR – Şirket payları 22 Mayıs'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

EREGL – Fitch tarafından şirketin uzun vadeli kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

ERCB – Körfezray Metro Projesi'nin 342 adet strut borunun üretiminin şirket tarafından 2,6 milyon bedelle gerçekleşeceği açıklandı.

GARAN – Yurt dışında 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

GARAN – Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para ve TL derecelendirme notlarını teyit ettiği açıklandı.

ICUGS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 207,7 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

ISCTR – Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gizlilik kararıyla yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulmasının ardından, bankanın Uyum Görevlisinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, aynı bölümde görev yapan bir başka çalışan hakkında tutuklama kararı verildiği açıklandı.

KONTR – Şirketin B- (tr)/Negatif olan Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Not ve Görünümünün prD (tr)/Negatif düşürüldüğü açıklandı.

JANTS – Şirket iştiraki JMW Jant’ın şirket ortaklarından MW Italıa, MW Aftermarket ve MW Romanıa’ya ait payların JANTS tarafından devralınmasına karar verildiği açıklandı.

MPARK – Ankara Ümitköy'de 185 yataklı bir hastanenin kiralanması konusunda Caba Şirketler Grubu ile anlaşmaya varıldığı, hastane binasının 18 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

MPARK – Şirketin, Macaristan Budapeşte'de faaliyet gösteren Liv Duna Medical Center Hastanesi'ne ilişkin operasyonların sonlandırılmasına karar verdiği açıklandı.

ORGE – Devam eden Bodrum Hillside Hotel Projesi'nde İşveren ALGYO ile devam eden 360 milyon TL sözleşme büyüklüğünün 564,1 milyon TL’ye ulaştığı açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 371 gün vadeli 19,4 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBTR – Yurt dışında 379 gün vadeli 60 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PNSUT – Medyada yer alan şirketin bazı kuruluşlar tarafından satın alınacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

PEKGY – Sermaye artırımından elde edilen fonun 1,2 milyar TL’sinin banka kredi kapamasında, 1,1 milyar TL’sinin devam eden yatırımlarda, 116,5 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

SASA – Şirketin, paya dönüştürülebilir tahvil ihracı kapsamında jeopolitik gerginlikler ve açığa satış yasağı kaynaklı dönüşüm fiyatının yeniden hesaplandığı, hesaplamayla birlikte, ödünç pay mekanizmasındaki teminat ihtiyacı 6,7 milyar paydan 8,7 milyar paya yükseldiği, bu kapsamda Erdemoğlu Holding’in geri almaya hak kazandığı 2,4 milyar payın yaklaşık 2,0 milyar adedinin sistemde teminat olarak bırakıldığı, kalan payın ise Erdemoğlu’na iade sürecinin başlatıldığı açıklanırken, ödünç

mekanizmasındaki yaklaşık 6,3 milyar payın teknik olarak halka açık görünse de, Borsa İstanbul’daki açığa satış yasağı nedeniyle fiilen piyasada satılamayacağını belirtildi.

SANFM – Sakarya şubesinin açılışının tescil edildiği açıklandı.

SMRVA – Başer Finans Faktoring tarafından gerçekleştirilen 188,7 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesini şirketin kazandığı açıklandı.

TRILC – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,6 milyar TL’den 7,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

TLMAN – Şirketin, Yatırım Teşvik Belgesi kapama başvurusu yaptığı açıklandı.

TEHOL – Sermaye artırımından elde edilen fonun 602,3 milyon TL’sinin borç ödemesinde, 51,6 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 371,5 milyon TL’sinin yatırımlarda kullanıldığı açıklandı.

VAKBN – 484 milyon dolar ve 574 milyon euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlanırken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla Sofr+%1,25 ve Euribor+%1,10 olarak açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

AKFIS – Şirket sermayesinin 636,6 milyon TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 3,2 milyar TL artışla 3,8 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

TEKTU – Şirket sermayesinin 300 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 300 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

PAY-ALIM SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 800.000 adet pay 30,02 – 30,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 65,90 – 66,15 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,56’ya yükseldi.

BLCYT – Esra Bilici Pekcan tarafından 35,72 – 35,94 TL fiyat aralığından 1.237.427 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %10,96’ya geriledi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 8,42 TL fiyattan geri alındı.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 14,25 – 14,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 41,52 – 14,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

MACKO – Mathczone tarafından 43,72 – 44,20 TL fiyat aralığından 53.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,25’e yükseldi.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 92,80 – 93,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

OZATD – Tera Portföy tarafından 13.036.219 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %26,41’e yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler: AKCNS, AVTUR, DUNYH, MEPET, MERCN, METRO, UCAYM,

Kaynak: İnfo Yatırım