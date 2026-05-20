Teknik göstergeler yatırımcıların radarındaki hisseleri ortaya çıkardı. IZENR ve KTLV aşırı alım tarafında öne çıkarken, KONTR ve OYAKC aşırı satım listesinde yer aldı.
Borsa İstanbul'da teknik göstergeler üzerinden yapılan son analizler yatırımcıların dikkatini çeken hisseleri ortaya koydu. CCI ve RSI verilerine göre bazı hisseler aşırı alım bölgesine yaklaşırken, bazı hisselerde ise aşırı satım sinyalleri öne çıktı. İşlem hacmindeki değişimler de piyasalardaki hareketliliğin yönüne ilişkin önemli ipuçları verdi.
CCI'YA GÖRE AŞIRI ALIM BÖLGESİNDEKİ HİSSELER
Teknik verilere göre CCI göstergesinde aşırı alım bölgesinde yer alan hisseler şu şekilde sıralandı:
IZENR
FENER
KTLEV
TRALT
SKBNK
CCI'ya göre aşırı satım bölgesindeki hisseler
BALSU
CANTE
KONTR
OYAKC
GRTHO
RSI GÖSTERGESİNE GÖRE ÖNE ÇIKAN HİSSELER
RSI verilerine göre aşırı alım bölgesinde:
KTLEV
IZENR
EUPWR
SKBNK
TABGD
RSI verilerine göre aşırı satım bölgesinde:
İŞLEM HACMİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
T-1'e göre işlem hacmi en çok artan hisseler:
IZENR
SASA
THYAO
FROTO
YKBNK
T-2'ye göre işlem hacmi en çok artan hisseler:
TRALT
IZENR
FROTO
DSTKF
ASELS
T-1'e göre işlem hacmi en çok düşen hisseler:
KCHOL
SARKY
TRALT
TURSG
DSTKF
T-2'ye göre işlem hacmi en çok düşen hisseler:
MIATK
HEKTS
AKBNK
ASTOR
SASA
CCI (COMMODITY CHANNEL INDEX) NEDİR?
CCI, bir hissenin normal fiyat aralamasından ne kadar uzaklaştığını ölçen teknik analiz göstergesidir. Genellikle +100 üzeri seviyeler aşırı alım, -100 altı seviyeler aşırı satım sinyali olarak değerlendirilir. Yüksek CCI değeri hissede güçlü alım baskısına, düşük CCI değeri ise satış baskısına işaret edebilir.
RSI (RELATİVE STRENGTH INDEX) NEDİR?
RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen teknik göstergelerden biridir. Ölçek 0-100 arasında değişir. Genel olarak 70 üzeri aşırı alım, 30 altı ise aşırı satım bölgesi olarak kabul edilir. Yatırımcılar RSI'ı olası dönüş noktalarını tespit etmek için kullanır.
AŞIRI ALIM BÖLGESİ NE ANLAMA GELİYOR?
Aşırı alım bölgesi, bir hissenin kısa sürede hızlı yükseliş yaşadığını ve fiyatın mevcut seviyelerde yorulmuş olabileceğini ifade eder. Bu durum bazı yatırımcılar tarafından olası kâr satışlarının habercisi olarak yorumlanabilir.
AŞIRI SATIM BÖLGESİ NE ANLAMA GELİYOR?
Aşırı satım bölgesi, hissede yoğun satış baskısı yaşandığını ve fiyatın kısa vadede aşırı gerilemiş olabileceğini gösterir. Bazı yatırımcılar bunu olası tepki yükselişi sinyali olarak değerlendirebilir.
T-1 VE T-2 NE ANLAMA GELİYOR?
T-1: Bir önceki işlem gününü ifade eder. Örneğin "T-1'e göre işlem hacmi en çok artan hisseler" ifadesi, hisselerin bugünkü işlem hacminin bir önceki işlem günüyle karşılaştırıldığını gösterir.
T-2: İki işlem günü öncesini ifade eder. "T-2'ye göre işlem hacmi en çok artan hisseler" verisi ise bugünkü hacim ile iki gün önceki hacmin karşılaştırmasını içerir.