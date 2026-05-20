Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü kararları yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Mopaş Marketcilik (MOPAS), Mmc Sanayi (MMCAS), Ray Sigorta (RAYSG), Sumaş (SUMAS) ve Ceo Event Medya (CEOEM) tarafından alınan temettü kararları kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamalarda bazı şirketler nakit temettü dağıtımı kararı alırken, bazıları ise kâr payı dağıtmama yönünde karar aldı.
MOPAS İKİ TAKSİTTE TEMETTÜ DAĞITACAK
Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) Yönetim Kurulu kararı kapsamında iki taksit halinde temettü dağıtımı planladı.
Brüt hisse başı temettü: 0,2747252 TL
Net hisse başı temettü: 0,2335164 TL
Temettü tarihleri:
31 Temmuz
25 Eylül
SUMAS TEMETTÜ DAĞITIMI KARARI ALDI
Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda hisse başına:
Brüt: 2,1688837 TL
Net: 1,8435511 TL
Temettü ödemesinin 30 Eylül'e kadar yapılması planlanıyor.
ÜÇ ŞİRKET TEMETTÜ DAĞITMAYACAK
Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS), Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG) ve Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM) Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararları kapsamında temettü dağıtmama kararı aldı.
Temettü dağıtmayacak şirketler:
MMCAS
RAYSG
CEOEM