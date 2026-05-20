HSBC, yıl sonu dolar/TL tahminini 48 seviyesinden 50 TL'ye yükseltti. Banka, yüksek enflasyon ve cari açığa dikkat çekti.

HSBC, Türk lirasına ilişkin yayımladığı son raporda dolar/TL beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka daha önce 48 TL olarak açıkladığı yıl sonu dolar/TL tahminini 50 TL seviyesine yükseltirken, yüksek enflasyon ve genişleyen cari işlemler açığını revizyonun temel nedenleri arasında gösterdi.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK VURGUSU

HSBC CEEMEA Kur Stratejisti Murat Toprak tarafından hazırlanan raporda, 2026 yılının ilk dört ayında enflasyonun yüzde 14,6 artmasının mevcut döviz politikası üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.

Raporda ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18'den yüzde 26'ya yükseltmesinin, dezenflasyon sürecine ilişkin riskleri öne çıkardığı ifade edildi.

"NOMİNAL DEĞER KAYBI SINIRLI KALDI"

HSBC, yüksek enflasyona rağmen Türk lirasındaki nominal değer kaybının sınırlı kalmasının uzun vadede sürdürülebilir olmayabileceğini değerlendirdi.

Raporda TL'deki reel değerlenmenin Türkiye'nin rekabet gücü üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi.

TCMB POLİTİKALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mevcut döviz politikasında önemli bir değişiklik beklemediğini ifade etti. Buna karşın yüksek faiz politikası, swap işlemleri ve doğrudan döviz arzı gibi araçların kullanılmaya devam edeceği öngörüldü.

HSBC değerlendirmesinde, enflasyon ve cari açık tarafında devam eden baskıların önümüzdeki dönemde Türk lirasında daha belirgin değer kaybı riskini artırabileceği ifade edildi.

