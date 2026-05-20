Kurban Bayramı ve yaz sezonu öncesi e-ticarette hareketlilik hızlandı. Ortalama sepet tutarı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 arttı.

Forinvest'te yer alan habere göre; Kurban Bayramı ve yaz sezonu öncesinde e-ticaret tarafında alışveriş hacminde dikkat çeken bir artış yaşandı. E-ticaret altyapı sağlayıcısı ikas'ın verilerine göre özellikle gıda, kuruyemiş, tekstil ve ev yaşam kategorilerinde talep yükselirken, ortalama sepet tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artarak 4.500-5 bin TL bandına ulaştı.

ORTALAMA SEPET TUTARI 5 BİN TL SINIRINA YAKLAŞTI

Verilere göre geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 3 bin TL seviyesinde bulunan ortalama sepet tutarı, bu yıl 4.500-5 bin TL seviyelerine yükseldi. Verilerin ETİD ve TOBB beklentileriyle paralel bir görünüm ortaya koyduğu belirtildi.

BAYRAM VE YAZ ÜRÜNLERİNE TALEP ARTTI

Mayıs ayının ikinci yarısıyla birlikte tüketicilerin alışveriş eğilimlerinde değişim yaşandı.

Özellikle:
Çocuk ve yetişkin giyimi
Ev tekstili
Tatlı ve şeker ürünleri
Temizlik ürünleri
Güneş kremi
Valiz
Plaj ürünleri kategorilerinde satışların hız kazandığı belirtildi.

MOBİL SİPARİŞLER ÖNE ÇIKTI

E-ticarette mobil siparişlerin artmasıyla birlikte altyapı tarafında da dönüşüm hızlandı. Mobil öncelikli sistemler, yapay zeka destekli kişiselleştirme çözümleri ve hızlı teslimat uygulamalarının sektörde rekabetin önemli unsurları haline geldiği ifade edildi.

