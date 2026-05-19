ABD'de market fiyatlarında yeniden hızlanan yükseliş dikkat çekiyor. Artan enerji maliyetleri, kuraklık ve küresel ticaret sorunları gıda sistemi üzerinde baskı oluştururken, yıllık market enflasyonu son yılların en hızlı seviyelerine ulaştı.

MARKET ENFLASYONU HIZLANDI

Boston Herald'ın aktardığı verilere göre, nisan ayında evde tüketilen gıda ürünlerinin maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 arttı. Restoran harcamalarının da dahil olduğu genel gıda fiyatlarındaki yükseliş ise %3,2 seviyesinde gerçekleşti.

Son Tüketici Fiyat Endeksi verileri, özellikle üretimi, taşınması ve soğutulması yüksek maliyet gerektiren ürünlerde fiyat baskısının arttığını gösterdi.

ENERJİ MALİYETLERİ YÜKSELİŞİ TETİKLEDİ

Uzmanlara göre fiyat artışlarının en önemli nedenlerinden biri enerji maliyetleri oldu.

İran savaşı sonrası Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle dizel fiyatları geçen yıla göre %61 yükseldi.

Dizel maliyetlerindeki artış yalnızca ulaşım sektörünü değil; traktörler, balıkçı tekneleri, tarım ekipmanları ve gıda taşımacılığı gibi birçok alanı da etkiliyor.

Küçük ölçekli market işletmecisi Raymond Campise, düşük kâr marjıyla çalışan marketlerde küçük maliyet artışlarının bile ciddi etki oluşturduğunu belirtti.

BAZI ÜRÜNLERDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle taze ürünlerde sert fiyat artışları görüldü.

Yıllık bazda:

• Taze meyve ve sebze: %6,5

• Et fiyatları: %8,8

• Sığır eti: %15

• Kahve: %18,5

• Domates: %40

Domates fiyatlarındaki artışta Meksika ithalatına uygulanan %17 gümrük tarifesinin de etkili olduğu belirtildi.

BAZI ÜRÜNLERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Öte yandan tüm ürünlerde yükseliş görülmedi.

• Tereyağı: %5,8 düştü

• Yumurta: %39 düştü

• Süt ve tavuk fiyatlarında sınırlı gerileme görüldü

Uzmanlar, enerji maliyetlerindeki son artışların market raflarına henüz tam yansımadığını belirtiyor. Gıda üretimi, paketleme ve taşımacılık maliyetlerinin tüketici fiyatlarına etkisinin genellikle 3 ila 6 ay içinde hissedildiği ifade ediliyor.

Analistler ayrıca küresel gübre sevkiyatının yaklaşık %30'unun Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiğine dikkat çekerek, bölgedeki risklerin sürmesi halinde gıda fiyatlarında yeni artışların görülebileceği uyarısında bulunuyor