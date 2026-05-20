Motorin fiyatlarına 21 Mayıs'tan itibaren 1,7 TL zam bekleniyor. Güncel fiyatlarda motorin İstanbul'da 67,48 TL seviyesinde. 20 Mayıs 2026 güncel akaryakıt fiyatları!
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre, 21 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,74 TL fiyat artışı bekleniyor. Zam beklentisiyle birlikte sürücüler güncel pompa fiyatlarını yeniden araştırmaya başladı.
Aydilek, "Motorine, bu gece yarısı 1 TL 74 kuruş zam bekleniyor." dedi.
ZAM SONRASI MOTORİN NE KADAR OLABİLİR?
Beklenen 1,7 TL'lik artışın pompaya yansıması halinde İstanbul'da motorinin litresi yapılacak yeni artışla 69,22 liraya, Ankara'da 70,33 liraya, İzmir'de 70,60 liraya, doğu illerinde ise 72,06 liraya çıkacak.
20 MAYIS 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 65,02 TL
Motorin: 67,48 TL
LPG: 33,89 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 64,86 TL
Motorin: 67,32 TL
LPG: 33,29 TL
Ankara
Benzin: 65,99 TL
Motorin: 68,59 TL
LPG: 33,87 TL
İzmir
Benzin: 66,27 TL
Motorin: 68,86 TL
LPG: 33,69 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru hareketleri, rafineri fiyatları, ÖTV ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınarak hesaplanıyor. Petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar pompaya doğrudan yansıyabiliyor.