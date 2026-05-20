Altın piyasasında satış baskısı hız kazandı. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam, Ata ve Cumhuriyet altınında düşüşe geçti. İşte 20 mayıs güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları 20 mayıs 2026 gününe düşüşle başladı. Gram altın 6.549 TL seviyesine gerilerken, ons altın 4.470 TL seviyesinde işlem görüyor. Güçlenen dolar, yüksek faizlerin uzun süre devam edebileceğine yönelik beklentiler ve yatırımcıların kâr satışları, altın fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı artırdı.

GÜÇLENEN DOLAR VE FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILADI

Altın fiyatlarındaki düşüşte küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oldu. ABD dolarındaki güçlenme ve yüksek faizlerin beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik beklentiler, güvenli liman olarak görülen altın üzerinde satış baskısını artırdı.

Analistler, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin de faiz getirisi olmayan altının cazibesini azalttığını belirtiyor. Ayrıca son dönemde hızlı yükseliş yaşayan altında yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesinin de geri çekilmeyi hızlandırdığı ifade ediliyor.

TAHVİL FAİZİ 19 YILIN ZİRVESİNDE

Küresel piyasalarda dolar getirisi için önemli bir gösterge olan 30 yıllık ABD tahvil faizi %5,18'e yükseldi. Bu seviye Temmuz 2007'den bu yana en yüksek noktaya işaret etti. Geçen hafta yüksek gelen nisan ayı enflasyon verilerinin ardından, ABD Merkez Bankasından (FED) da faiz indirimi beklentilerinin bu yıl neredeyse ortadan kalkması ile, tahvil faizleri 19 yılın rekoruna yöneldi.

20 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Gram altın
Alış: 6.548,77 TL
Satış: 6.549,71 TL

Çeyrek altın
Alış: 10.674,00 TL
Satış: 10.760,00 TL

Yarım altın
Alış: 21.348,00 TL
Satış: 21.514,00 TL

Tam altın
Alış: 42.376,30 TL
Satış: 43.210,19 TL

Ata altın
Alış: 43.700,56 TL
Satış: 44.800,74 TL

Cumhuriyet altını
Alış: 42.564,00 TL
Satış: 42.889,00 TL

Gremse altın
Alış: 105.940,75 TL
Satış: 108.356,83 TL

Ons altın
Alış: 4.469,83 TL
Satış: 4.470,43 TL

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.564,91 6.565,73 % -0.05 11:43
Ons Altın / TL 204.452,97 204.494,61 % 0.09 11:58
Ons Altın / USD 4.484,79 4.485,28 % 0.06 11:58
Çeyrek Altın 10.503,86 10.734,97 % -0.05 11:43
Yarım Altın 20.942,07 21.469,94 % -0.05 11:43
Ziynet Altın 42.015,43 42.808,57 % -0.05 11:43
Cumhuriyet Altını 43.915,00 44.586,00 % -1.24 16:59
ALTINDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Uzmanlar, ons altındaki hareketlerin ve küresel ekonomik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtiyor. Özellikle merkez bankalarının faiz politikaları ile jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalarda belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

