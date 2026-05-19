Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve jeopolitik riskler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, gram altın ve ons altında güne düşüş eğilimiyle başlandı. Fed faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve Orta Doğu'daki gelişmeler ise piyasaların odağında bulunuyor.

19 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı

Gram altın 6.655,25 TL alış ve 6.656,07 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 10.832,00 TL alış, 10.917,00 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21.663,00 TL alış ve 21.828,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Tam altın fiyatı

Tam altın 42.855,33 TL alış ve 43.707,88 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 43.194,00 TL alış, 43.516,00 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Ata altın fiyatı

Ata altın 44.194,56 TL alış ve 45.316,76 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gremse altın fiyatı

Gremse altın 107.138,32 TL alış, 109.604,89 TL satış seviyesinde yer alıyor.

Ons altın fiyatı

Ons altın ise 4.542,80 alış ve 4.543,35 satış seviyesinde işlem görüyor.

ENFLASYON RİSKLERİ VE FAİZ BEKLENTİLERİ ONS ALTINI SINIRLIYOR

Dolar endeksindeki güçlenme, dolar cinsinden fiyatlanan kıymetli maden üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Fed'in yıl sonuna kadar yeni faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler, faiz getirisi bulunmayan ons altına yönelik talebi sınırlayan unsurlar arasında gösteriliyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler ve ABD-İran hattındaki gerilim de küresel piyasaların odağında yer alıyor. Uzun süreli bir arz kesintisi ihtimali petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, yükselen enerji maliyetleri küresel enflasyon risklerini yeniden gündeme taşıyor. Bu durum merkez bankalarının sıkı para politikalarını daha uzun süre devam ettirebileceği beklentilerini güçlendiriyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ PİYASALARI TEMKİNLİ TUTUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri saldırıları ertelediğini açıklamıştı. Ancak İran tarafından sunulan yeni teklifin daha önce reddedilen şartları içermesi nedeniyle piyasalarda belirsizlik sürüyor. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Tahran'ın nükleer silah edinmesini engelleyecek bir anlaşmanın ABD açısından tatmin edici olabileceğini belirtirken, yatırımcılar risk iştahını artırmak yerine güvenli liman arayışını sürdürüyor. Bu süreçte küresel rezerv para birimi olan ABD dolarına yönelimin güç kazandığı görülüyor.