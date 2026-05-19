İran merkezli jeopolitik risklerin büyümesi küresel enerji piyasalarında sert hareketlere neden olurken, etkiler hava yolu sektörüne de yansımaya başladı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden Ryanair'in bilet fiyatlarını artırabileceği belirtiliyor.

YAKIT MALİYETLERİ BASKIYI ARTIRDI

Havacılık sektöründe en büyük gider kalemlerinden biri olan yakıt maliyetleri, petrol fiyatlarındaki yükselişle yeniden gündeme geldi.

İran kaynaklı gerilim nedeniyle enerji piyasalarında oluşan belirsizlik hava yolu şirketlerinin operasyon maliyetlerini artırırken, analistler özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin mevcut fiyat politikalarını sürdürmekte zorlanabileceğini ifade ediyor.

DÜŞÜK MALİYETLİ ŞİRKETLER BASKI ALTINDA

Uzmanlara göre jet yakıtı maliyetlerindeki yükseliş, uygun fiyat politikasıyla öne çıkan hava yolu şirketleri üzerinde daha büyük baskı oluşturuyor.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde Avrupa genelinde uçak biletlerinde yeni fiyat artışlarının görülebileceği değerlendiriliyor.

YAZ SEZONU ETKİLENEBİLİR

Özellikle yaz döneminde Avrupa içi seyahat talebinin artması beklenirken, olası bilet zamlarının milyonlarca yolcuyu etkileyebileceği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, erken rezervasyon yapan yolcuların daha avantajlı fiyatlarla karşılaşabileceğini ifade ederken, Ryanair yönetiminin daha önce yaptığı açıklamalarda maliyet baskılarının sürmesi halinde fiyat düzenlemelerinin kaçınılmaz olabileceğine işaret ettiği aktarıldı.