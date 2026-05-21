AK Parti'nin hazırladığı yeni kanun teklifinde akaryakıt piyasası, Basın İlan Kurumu, emniyet okulları ve araç satışlarına yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan yeni kanun teklifinde çalışmalar tamamlandı. Grup Başkanı Abdullah Güler koordinasyonunda hazırlanan teklifin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifte akaryakıt ve LPG piyasalarından basın düzenlemelerine, emniyet eğitim kurumlarından araç satış işlemlerine kadar birçok başlık yer alıyor.

AKARYAKIT VE LPG PİYASASINA YENİ DÜZENLEME

Teklif kapsamında akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda vergilerin güvenli şekilde tahsil edilmesi ve vergi kayıplarının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler yer alacak. Düzenlemenin özellikle kayıt dışılığın azaltılması ve vergi tahsilat süreçlerinin güçlendirilmesini hedeflediği belirtildi.

EMNİYET OKULLARINA GİRİŞ ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Yeni teklif ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı eğitim kurumlarına girişte uygulanacak sağlık şartlarının yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

BASIN İLAN KURUMU DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Teklifte ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da değişiklik yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda gazete, dergi ve internet haber sitelerine ilişkin bazı hükümler ile basın yayın ilkelerine yönelik maddelerin yeniden ele alınması öngörülüyor.

ARAÇ SATIŞ İŞLEMLERİNDE SÜRE UZATIMI

Kanun teklifinde toplu araç satış işlemlerine ilişkin tescil ve kayıt sürelerinin uzatılmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Teklifin TBMM sürecindeki görüşmelerinin ardından detayların netleşmesi bekleniyor.

