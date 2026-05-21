Çin'in yılın ilk iki ayında 790 tonun üzerinde gümüş ithalatı gerçekleştirmesi küresel piyasada fiyat hareketlerini hızlandırdı.

Çin'in gümüşe yönelik güçlü talebi küresel piyasalarda dikkat çekici hareketliliğe neden oldu. Sanayi üretimi ve yatırım amaçlı alımların etkisiyle ülkenin gümüş ithalatı 2026 yılının ilk iki ayında 790 tonun üzerine çıkarak son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ŞUBAT AYINDA REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Çin gümrük verilerine göre ülke, yılın ilk iki ayında 790 tonun üzerinde gümüş ithalatı gerçekleştirdi. Sadece şubat ayında yapılan alımların yaklaşık 470 ton seviyesine ulaştığı belirtilirken, bu rakamın ilgili ay bazında şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi temsil ettiği ifade edildi.

Yoğun talebin etkisiyle Çin iç piyasasında gümüş fiyatlarının küresel referans fiyatlarının üzerine çıktığı kaydedildi.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SERT HAREKETLER GÖRÜLDÜ

Piyasalarda Çin ve diğer ülkelerden gelen spekülatif alımların etkisiyle gümüş fiyatlarının yılın başında yaklaşık yüzde 70 yükseldiği belirtildi.

Ancak ocak ayının son bölümünde fiyatlarda sert geri çekilmeler yaşanırken, gümüş piyasasının son yılların en oynak dönemlerinden birini geçirdiği ifade edildi.

21 Mayıs 2026 TSİ 13:00 gümüşün gram fiyatı 110,65 TL, küresel piyasalarda gümüşün ons fiyatı ise 75,54 dolar seviyesinden işlem görmektedir.

TALEBİ SANAYİ ÜRETİMİ DESTEKLEDİ

Uzmanlar, Çin'de fiziksel gümüş talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtiyor. Özellikle güneş paneli üreticilerinin üretimlerini artırması ve bireysel yatırımcıların yükselen altın fiyatlarına alternatif olarak gümüş külçelerine yönelmesinin talebi desteklediği ifade edildi.

GOLDMAN SACHS'TAN OYNAKLIK UYARISI

Goldman Sachs ise Çin'in yeni ihracat kısıtlamalarının gümüş piyasasında oynaklığı artırabileceği uyarısında bulundu.

Ülkede 1 Ocak 2026 itibarıyla gümüş ihracatı için resmi izin şartı getirilirken, uzmanlar bu düzenlemenin fiyat dalgalanmalarını artırabileceğini ve piyasa likiditesini azaltabileceğini belirtiyor.

Ayrıca küresel gümüş piyasasının zamanla daha parçalı bir yapıya dönüşebileceği ve fiziksel stok ile arzın öneminin daha da artabileceği değerlendiriliyor.

