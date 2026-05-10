Gümüş, sanayiden teknolojiye uzanan geniş kullanım alanı ve gelen son verilerle yeniden sahneye çıkıyor. Piyasa uzmanları, gümüş fiyatlarında dev bir kırılmanın eşiğinde olunduğuna dikkat çekiyor.

ÇİN DESTEĞİ VE SANAYİ TALEBİ FİYATLARI TETİKLEDİ

Çin ekonomisinden gelen güçlü toparlanma sinyalleri ve dolar endeksindeki zayıflama, gümüş fiyatlarını 82 dolar seviyelerine kadar taşıdı. Emtia piyasalarında özellikle bakır fiyatlarının 6,25 dolar eşiğini aşması, sanayi üretimiyle doğrudan bağlantılı olan gümüş için de yeni bir rallinin habercisi olarak yorumlanıyor.

Özellikle şu üç sektörün gümüş talebi üzerindeki etkisi artıyor:

Elektrikli Araçlar: Batarya ve iletken teknolojilerindeki yoğun kullanım.

Güneş Panelleri: Yeşil enerji dönüşümünün vazgeçilmezi olması.

Yüksek Teknoloji: Mikroçipler ve gelişmiş elektronik üretimi.

TEKNİK ANALİZDE "ÇİFT TEPE" UYARISI

Fiyatlardaki yükseliş iştahına rağmen teknik analiz tarafında temkinli bir bekleyiş hakim. Grafikleri inceleyen analistler, 82 ve 84 dolar seviyelerinde oluşan “çift tepe” formasyonuna dikkat çekiyor. Teknik analizde genellikle düşüş sinyali olarak kabul edilen bu yapıya rağmen uzmanlar, 73 dolar desteği aşağı yönlü kırılmadığı sürece yükseliş senaryosunun masada kalmaya devam edeceğini vurguluyor.

Kaynak: TradingView

KRİTİK EŞİK: 84 DOLAR

Gümüşün önümüzdeki dönemdeki kaderi 84 dolar direncine bağlı görünüyor. Uzmanlara göre bu kritik eşiğin aşılması durumunda:

Gümüşte yükseliş ivmesi hız kazanacak.

Yeni rekor seviyeler gündeme gelecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.