Yapı Kredi Yatırım’ın 4-8 Mayıs 2026 haftasında en çok alım-satım yaptığı hisseler belli oldu.
Haftalık net hacmin 2.241.949.786 TL seviyesinde pozitif gerçekleşmesi, kurum üzerinden güçlü bir giriş yapıldığını kanıtlıyor.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
GARAN.E: 558.351.343,20 TL (%7,63) – Maliyet: 135,87 TL
THYAO.E: 552.204.531,75 TL (%7,54) – Maliyet: 312,697 TL
ZPLIB.F: 486.741.156,85 TL (%6,65) – Maliyet: 208,041 TL
DMRGD.E: 329.518.931,52 TL (%4,50) – Maliyet: 5,979 TL
ASELS.E: 317.641.221,00 TL (%4,34) – Maliyet: 432,567 TL
Diğer: 5.076.986.702,88 TL (%69,34)
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIM YAPILAN HİSSELER
KTLEV.E: -306.847.051,20 TL (%6,04) – Maliyet: 115,172 TL
KCHOL.E: -249.513.948,00 TL (%4,91) – Maliyet: 210,8 TL
ENJSA.E: -212.517.663,60 TL (%4,18) – Maliyet: 118,789 TL
ASTOR.E: -208.009.195,75 TL (%4,10) – Maliyet: 320,415 TL
KRDMB.E: -190.393.444,65 TL (%3,75) – Maliyet: 93,364 TL
Diğer: -3.912.212.798,31 TL (%77,02)
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.