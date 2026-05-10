Google Haberler

Yapı Kredi Yatırım’ın 4-8 Mayıs 2026 haftasında en çok alım-satım yaptığı hisseler belli oldu.

Haftalık net hacmin 2.241.949.786 TL seviyesinde pozitif gerçekleşmesi, kurum üzerinden güçlü bir giriş yapıldığını kanıtlıyor.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

GARAN.E: 558.351.343,20 TL (%7,63) – Maliyet: 135,87 TL

THYAO.E: 552.204.531,75 TL (%7,54) – Maliyet: 312,697 TL

ZPLIB.F: 486.741.156,85 TL (%6,65) – Maliyet: 208,041 TL

DMRGD.E: 329.518.931,52 TL (%4,50) – Maliyet: 5,979 TL

ASELS.E: 317.641.221,00 TL (%4,34) – Maliyet: 432,567 TL

Diğer: 5.076.986.702,88 TL (%69,34)

Yapı Kredi Yatırım ın bu hafta alıp sattığı hisseler (4-8 Mayıs 2026), Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIM YAPILAN HİSSELER

KTLEV.E: -306.847.051,20 TL (%6,04) – Maliyet: 115,172 TL

KCHOL.E: -249.513.948,00 TL (%4,91) – Maliyet: 210,8 TL

ENJSA.E: -212.517.663,60 TL (%4,18) – Maliyet: 118,789 TL

ASTOR.E: -208.009.195,75 TL (%4,10) – Maliyet: 320,415 TL

KRDMB.E: -190.393.444,65 TL (%3,75) – Maliyet: 93,364 TL

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Diğer: -3.912.212.798,31 TL (%77,02)

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş Yatırım'ın bu hafta alıp sattığı hisseler (4-8 Mayıs 2026)İş Yatırım'ın bu hafta alıp sattığı hisseler (4-8 Mayıs 2026)
Borsada bu hafta temettü yağmuru: 16 şirket kar payı ödeyecekBorsada bu hafta temettü yağmuru: 16 şirket kar payı ödeyecek

Google Haberler