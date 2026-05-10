Haftalık net hacmin 2.241.949.786 TL seviyesinde pozitif gerçekleşmesi, kurum üzerinden güçlü bir giriş yapıldığını kanıtlıyor.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

GARAN.E: 558.351.343,20 TL (%7,63) – Maliyet: 135,87 TL

THYAO.E: 552.204.531,75 TL (%7,54) – Maliyet: 312,697 TL

ZPLIB.F: 486.741.156,85 TL (%6,65) – Maliyet: 208,041 TL

DMRGD.E: 329.518.931,52 TL (%4,50) – Maliyet: 5,979 TL

ASELS.E: 317.641.221,00 TL (%4,34) – Maliyet: 432,567 TL

Diğer: 5.076.986.702,88 TL (%69,34)

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIM YAPILAN HİSSELER

KTLEV.E: -306.847.051,20 TL (%6,04) – Maliyet: 115,172 TL

KCHOL.E: -249.513.948,00 TL (%4,91) – Maliyet: 210,8 TL

ENJSA.E: -212.517.663,60 TL (%4,18) – Maliyet: 118,789 TL

ASTOR.E: -208.009.195,75 TL (%4,10) – Maliyet: 320,415 TL

KRDMB.E: -190.393.444,65 TL (%3,75) – Maliyet: 93,364 TL

Diğer: -3.912.212.798,31 TL (%77,02)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.