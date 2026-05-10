Borsa 4-8 Mayıs haftasını yüzde 4,29’luk yükselişle 15062.65 puandan kapattı. SAS hisselerinde haftalık bazda satıcıların alıcılara oranla sınırlı da olsa daha baskın olduğu görülürken, yabancı ve yerli kurumlar arasındaki strateji farkı dikkat çekti.

EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

TEB: 241.130.369 lot (%24,11) – Maliyet: 3,139 TL

HSBC: 145.657.676 lot (%14,56) – Maliyet: 3,205 TL

GLOBAL: 125.185.754 lot (%12,52) – Maliyet: 3,3 TL

İŞ YATIRIM: 118.761.234 lot (%11,87) – Maliyet: 3,12 TL

TERA: 83.848.239 lot (%8,38) – Maliyet: 3,324 TL

Diğer: 285.700.418 lot (%28,56)

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIM YAPAN KURUMLAR

İNFO: -320.228.773 lot (%32,01) – Maliyet: 3,178 TL

BANK OF AMERICA: -132.515.973 lot (%13,25) – Maliyet: 3,114 TL

BULLS: -122.044.754 lot (%12,20) – Maliyet: 3,321 TL

ÜNLÜ: -87.742.744 lot (%8,77) – Maliyet: 3,205 TL

ZİRAAT: -66.690.278 lot (%6,67) – Maliyet: 3,331 TL

Diğer: -271.061.168 lot (%27,10)

