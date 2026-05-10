SASA paylarında 4-8 Mayıs 2026 haftasında gerçekleşen aracı kurum işlemleri, dev hacimli bir el değiştirme trafiğine sahne oldu. Borsa rekor kırarken SASA hissesinden kim aldı, kim sattı?
Borsa 4-8 Mayıs haftasını yüzde 4,29’luk yükselişle 15062.65 puandan kapattı. SAS hisselerinde haftalık bazda satıcıların alıcılara oranla sınırlı da olsa daha baskın olduğu görülürken, yabancı ve yerli kurumlar arasındaki strateji farkı dikkat çekti.
EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR
TEB: 241.130.369 lot (%24,11) – Maliyet: 3,139 TL
HSBC: 145.657.676 lot (%14,56) – Maliyet: 3,205 TL
GLOBAL: 125.185.754 lot (%12,52) – Maliyet: 3,3 TL
İŞ YATIRIM: 118.761.234 lot (%11,87) – Maliyet: 3,12 TL
TERA: 83.848.239 lot (%8,38) – Maliyet: 3,324 TL
Diğer: 285.700.418 lot (%28,56)
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIM YAPAN KURUMLAR
İNFO: -320.228.773 lot (%32,01) – Maliyet: 3,178 TL
BANK OF AMERICA: -132.515.973 lot (%13,25) – Maliyet: 3,114 TL
BULLS: -122.044.754 lot (%12,20) – Maliyet: 3,321 TL
ÜNLÜ: -87.742.744 lot (%8,77) – Maliyet: 3,205 TL
ZİRAAT: -66.690.278 lot (%6,67) – Maliyet: 3,331 TL
Diğer: -271.061.168 lot (%27,10)
