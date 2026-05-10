Google Haberler

SASA paylarında 4-8 Mayıs 2026 haftasında gerçekleşen aracı kurum işlemleri, dev hacimli bir el değiştirme trafiğine sahne oldu. Borsa rekor kırarken SASA hissesinden kim aldı, kim sattı?

Borsa 4-8 Mayıs haftasını yüzde 4,29’luk yükselişle 15062.65 puandan kapattı. SAS hisselerinde haftalık bazda satıcıların alıcılara oranla sınırlı da olsa daha baskın olduğu görülürken, yabancı ve yerli kurumlar arasındaki strateji farkı dikkat çekti.

EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

TEB: 241.130.369 lot (%24,11) – Maliyet: 3,139 TL

HSBC: 145.657.676 lot (%14,56) – Maliyet: 3,205 TL

GLOBAL: 125.185.754 lot (%12,52) – Maliyet: 3,3 TL

İŞ YATIRIM: 118.761.234 lot (%11,87) – Maliyet: 3,12 TL

TERA: 83.848.239 lot (%8,38) – Maliyet: 3,324 TL

Diğer: 285.700.418 lot (%28,56)

SASA hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı?, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIM YAPAN KURUMLAR

İNFO: -320.228.773 lot (%32,01) – Maliyet: 3,178 TL

BANK OF AMERICA: -132.515.973 lot (%13,25) – Maliyet: 3,114 TL

BULLS: -122.044.754 lot (%12,20) – Maliyet: 3,321 TL

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

ÜNLÜ: -87.742.744 lot (%8,77) – Maliyet: 3,205 TL

ZİRAAT: -66.690.278 lot (%6,67) – Maliyet: 3,331 TL

Diğer: -271.061.168 lot (%27,10)

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ziraat Yatırım'ın bu hafta alıp sattığı hisseler (4-8 Mayıs 2026)Ziraat Yatırım'ın bu hafta alıp sattığı hisseler (4-8 Mayıs 2026)
Bulls Yatırım bu hafta alıp sattığı hisseler (4-8 Mayıs 2026)Bulls Yatırım bu hafta alıp sattığı hisseler (4-8 Mayıs 2026)

Google Haberler