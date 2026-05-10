Bulls Yatırım’ın 4-8 Mayıs 2026 haftasına ait aracı kurum dağılımı verileri, piyasadaki hareketli seyri gözler önüne serdi. Kurumun haftalık toplam net hacmi -1.884.229.026 TL oldu.
Bulls Yatırım’ın belirli hisselerde yoğunlaşan alım ve satım iştahı dikkat çekti.
4-8 Mayıs 2026 tarihli Bulls Yatırım haftalık aracı kurum dağılımı net verileri şu şekildedir:
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
TRILC.E: 71.987.378 lot (%33,09) – Maliyet: 3,614 TL
ICUGS.E: 23.677.192 lot (%10,88) – Maliyet: 6,164 TL
EFOR.E: 17.300.368 lot (%7,95) – Maliyet: 12,87 TL
EUREN.E: 11.399.780 lot (%5,24) – Maliyet: 5,862 TL
SMRTG.E: 7.622.536 lot (%3,50) – Maliyet: 9,289 TL
Diğer: 85.566.337 lot (%39,33)
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIM YAPILAN HİSSELER
SASA.E: -122.044.754 lot (%38,75) – Maliyet: 3,321 TL
DMRGD.E: -74.690.577 lot (%23,71) – Maliyet: 5,968 TL
MIATK.E: -21.134.853 lot (%6,71) – Maliyet: 42,831 TL
AKBNK.E: -13.313.505 lot (%4,23) – Maliyet: 78,036 TL
SISE.E: -8.132.934 lot (%2,58) – Maliyet: 50,269 TL
Diğer: -75.660.624 lot (%24,02)
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.