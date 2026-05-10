Bulls Yatırım’ın belirli hisselerde yoğunlaşan alım ve satım iştahı dikkat çekti.

4-8 Mayıs 2026 tarihli Bulls Yatırım haftalık aracı kurum dağılımı net verileri şu şekildedir:

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

TRILC.E: 71.987.378 lot (%33,09) – Maliyet: 3,614 TL

ICUGS.E: 23.677.192 lot (%10,88) – Maliyet: 6,164 TL

EFOR.E: 17.300.368 lot (%7,95) – Maliyet: 12,87 TL

EUREN.E: 11.399.780 lot (%5,24) – Maliyet: 5,862 TL

SMRTG.E: 7.622.536 lot (%3,50) – Maliyet: 9,289 TL

Diğer: 85.566.337 lot (%39,33)

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIM YAPILAN HİSSELER

SASA.E: -122.044.754 lot (%38,75) – Maliyet: 3,321 TL

DMRGD.E: -74.690.577 lot (%23,71) – Maliyet: 5,968 TL

MIATK.E: -21.134.853 lot (%6,71) – Maliyet: 42,831 TL

AKBNK.E: -13.313.505 lot (%4,23) – Maliyet: 78,036 TL

SISE.E: -8.132.934 lot (%2,58) – Maliyet: 50,269 TL

Diğer: -75.660.624 lot (%24,02)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.