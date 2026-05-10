Ziraat Yatırım’ın 4-8 Mayıs 2026 haftasına ait aracı kurum dağılımı verileri, kurum üzerinden yapılan işlemlerin haftayı -622.560.195 TL net hacimle, yani satıcılı kapattığını gösterdi.
Veriler incelendiğinde, yatırımcıların bankacılık sektöründe alım yaparken, spor kulüpleri ve bazı büyük sanayi kağıtlarından çıkış yaptığı gözlemlendi.
4-8 Mayıs 2026 tarihli Ziraat Yatırım haftalık aracı kurum dağılımı (AKD) net verileri şu şekildedir:
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
ISCTR.E: 33.424.425 lot (%11,12) – Maliyet: 14,512 TL
YKBNK.E: 15.076.248 lot (%5,02) – Maliyet: 37,946 TL
QUAGR.E: 14.596.328 lot (%4,86) – Maliyet: 3,725 TL
GENIL.E: 10.639.167 lot (%3,54) – Maliyet: 8,971 TL
MERKO.E: 10.494.865 lot (%3,49) – Maliyet: 2,727 TL
Diğer: 216.293.659 lot (%71,97)
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIM YAPILAN HİSSELER
SASA.E: -66.690.278 lot (%12,87) – Maliyet: 3,331 TL
BJKAS.E: -50.084.839 lot (%9,66) – Maliyet: 1,594 TL
GSRAY.E: -32.541.451 lot (%6,28) – Maliyet: 1,119 TL
PAHOL.E: -21.599.154 lot (%4,17) – Maliyet: 1,646 TL
TSPOR.E: -20.232.584 lot (%3,90) – Maliyet: 0,987 TL
