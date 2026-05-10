Veriler incelendiğinde, yatırımcıların bankacılık sektöründe alım yaparken, spor kulüpleri ve bazı büyük sanayi kağıtlarından çıkış yaptığı gözlemlendi.

4-8 Mayıs 2026 tarihli Ziraat Yatırım haftalık aracı kurum dağılımı (AKD) net verileri şu şekildedir:

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

ISCTR.E: 33.424.425 lot (%11,12) – Maliyet: 14,512 TL

YKBNK.E: 15.076.248 lot (%5,02) – Maliyet: 37,946 TL

QUAGR.E: 14.596.328 lot (%4,86) – Maliyet: 3,725 TL

GENIL.E: 10.639.167 lot (%3,54) – Maliyet: 8,971 TL

MERKO.E: 10.494.865 lot (%3,49) – Maliyet: 2,727 TL

Diğer: 216.293.659 lot (%71,97)

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIM YAPILAN HİSSELER

SASA.E: -66.690.278 lot (%12,87) – Maliyet: 3,331 TL

BJKAS.E: -50.084.839 lot (%9,66) – Maliyet: 1,594 TL

GSRAY.E: -32.541.451 lot (%6,28) – Maliyet: 1,119 TL

PAHOL.E: -21.599.154 lot (%4,17) – Maliyet: 1,646 TL

TSPOR.E: -20.232.584 lot (%3,90) – Maliyet: 0,987 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.