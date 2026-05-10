Haftalık net hacmin -4.198.170.874 TL seviyesinde gerçekleşmesi, kurum üzerinden yapılan satışların oldukça agresif olduğunu ortaya koydu.

İşte İş Yatırım üzerinden hafta boyunca öne çıkan hisse hareketleri

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

TUPRS.E: 1.282.521.334,50 TL (%12,40) – Maliyet: 266,68 TL

ZPLIB.F: 780.836.585,35 TL (%7,55) – Maliyet: 194,415 TL

TAVHL.E: 662.626.899,25 TL (%6,41) – Maliyet: 284,579 TL

EKGYO.E: 642.149.857,97 TL (%6,21) – Maliyet: 20,86 TL

ASELS.E: 493.976.495,00 TL (%4,78) – Maliyet: 424,327 TL

Diğer: 6.482.521.637,44 TL (%62,67)

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIM YAPILAN HİSSELER

THYAO.E: -2.358.179.970,50 TL (%16,22) – Maliyet: 306,05 TL

ZPX30.F: -632.654.972,15 TL (%4,35) – Maliyet: 213,949 TL

MGROS.E: -552.473.676,50 TL (%3,80) – Maliyet: 658,657 TL

EREGL.E: -499.478.132,06 TL (%3,43) – Maliyet: 41,415 TL

PASEU.E: -497.751.383,10 TL (%3,42) – Maliyet: 130,399 TL

Diğer: -10.002.265.549,00 TL (%68,78)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.