İş Yatırım’ın 4-8 Mayıs 2026 haftasına ait aracı kurum dağılımı (AKD) verileri, piyasada devasa bir işlem hacminin yaşandığını gösterdi.
Haftalık net hacmin -4.198.170.874 TL seviyesinde gerçekleşmesi, kurum üzerinden yapılan satışların oldukça agresif olduğunu ortaya koydu.
İşte İş Yatırım üzerinden hafta boyunca öne çıkan hisse hareketleri
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
TUPRS.E: 1.282.521.334,50 TL (%12,40) – Maliyet: 266,68 TL
ZPLIB.F: 780.836.585,35 TL (%7,55) – Maliyet: 194,415 TL
TAVHL.E: 662.626.899,25 TL (%6,41) – Maliyet: 284,579 TL
EKGYO.E: 642.149.857,97 TL (%6,21) – Maliyet: 20,86 TL
ASELS.E: 493.976.495,00 TL (%4,78) – Maliyet: 424,327 TL
Diğer: 6.482.521.637,44 TL (%62,67)
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIM YAPILAN HİSSELER
THYAO.E: -2.358.179.970,50 TL (%16,22) – Maliyet: 306,05 TL
ZPX30.F: -632.654.972,15 TL (%4,35) – Maliyet: 213,949 TL
MGROS.E: -552.473.676,50 TL (%3,80) – Maliyet: 658,657 TL
EREGL.E: -499.478.132,06 TL (%3,43) – Maliyet: 41,415 TL
PASEU.E: -497.751.383,10 TL (%3,42) – Maliyet: 130,399 TL
Diğer: -10.002.265.549,00 TL (%68,78)
CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.