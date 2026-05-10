Yatırımcılar temettü açıklamalarını yakından takip etmeye devam ediyor. Bu hafta (4-8 Mayıs) kar payı ödemesi yapacak şirketler belli oldu. 16 şirket yatırımcılarına temettü ödeyecek.
Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin kar payı dağıtım süreci tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz hafta 9 şirketin nakit temettü ödemelerini tamamlamasının ardından, 11-15 Mayıs 2026 haftasında toplam 16 şirket daha yatırımcılarının hesaplarına temettü ödemelerini yatıracak.
11-15 Mayıs 2026 haftasında temettü dağıtacak şirketlerin listesi şu şekildedir
11 MAYIS PAZARTESİ
Panora GYO (PAGYO): Hisse başına net 5,7545 TL
Gür-Sel Turizm (GRSEL): Hisse başına net 0,6249 TL (1. Taksit)
12 MAYIS SALI
Anadolu Isuzu (ASUZU): Hisse başına net 2,0238 TL
Gıpta Ofis (GIPTA): Hisse başına net 1,3002 TL (1. Taksit)
Coca-Cola İçecek (CCOLA): Hisse başına net 1,2155 TL
Alarko GYO (ALGYO): Hisse başına net 0,0500 TL
Özderici GYO (OZGYO): Hisse başına net 0,0167 TL
13 MAYIS ÇARŞAMBA
Metropal Kurumsal (MCARD): Hisse başına net 4,5896 TL
Migros (MGROS): Hisse başına net 3,8731 TL
Turcas Holding (TRCAS): Hisse başına net 1,9953 TL
Birikim Varlık (BRKVY): Hisse başına net 0,4486 TL
Beyaz Filo (BEYAZ): Hisse başına net 0,2557 TL
14 MAYIS PERŞEMBE
Ege Profil (EGPRO): Hisse başına net 0,5458 TL (1. Taksit)
15 MAYIS CUMA
Matriks (MTRKS): Hisse başına net 0,1691 TL
Anadolu Efes (AEFES): Hisse başına net 0,1442 TL (1. Taksit)
Körfez GYO (KRGYO): Hisse başına net 0,0383 TL
