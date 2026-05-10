Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin kar payı dağıtım süreci tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz hafta 9 şirketin nakit temettü ödemelerini tamamlamasının ardından, 11-15 Mayıs 2026 haftasında toplam 16 şirket daha yatırımcılarının hesaplarına temettü ödemelerini yatıracak.

11-15 Mayıs 2026 haftasında temettü dağıtacak şirketlerin listesi şu şekildedir

11 MAYIS PAZARTESİ

Panora GYO (PAGYO): Hisse başına net 5,7545 TL

Gür-Sel Turizm (GRSEL): Hisse başına net 0,6249 TL (1. Taksit)

12 MAYIS SALI

Anadolu Isuzu (ASUZU): Hisse başına net 2,0238 TL

Gıpta Ofis (GIPTA): Hisse başına net 1,3002 TL (1. Taksit)

Coca-Cola İçecek (CCOLA): Hisse başına net 1,2155 TL

Alarko GYO (ALGYO): Hisse başına net 0,0500 TL

Özderici GYO (OZGYO): Hisse başına net 0,0167 TL

13 MAYIS ÇARŞAMBA

Metropal Kurumsal (MCARD): Hisse başına net 4,5896 TL

Migros (MGROS): Hisse başına net 3,8731 TL

Turcas Holding (TRCAS): Hisse başına net 1,9953 TL

Birikim Varlık (BRKVY): Hisse başına net 0,4486 TL

Beyaz Filo (BEYAZ): Hisse başına net 0,2557 TL

14 MAYIS PERŞEMBE

Ege Profil (EGPRO): Hisse başına net 0,5458 TL (1. Taksit)

15 MAYIS CUMA

Matriks (MTRKS): Hisse başına net 0,1691 TL

Anadolu Efes (AEFES): Hisse başına net 0,1442 TL (1. Taksit)

Körfez GYO (KRGYO): Hisse başına net 0,0383 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.