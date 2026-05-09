Yatırım piyasalarında bu hafta yükseliş eğilimi öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı rekor seviyeye yakın tamamlarken, altın, dolar ve avro da yatırımcısına kazandırdı.

Yatırım fonları ve emeklilik fonlarında da pozitif seyir dikkat çekerken, haftanın en çok kazandıran fon kategorisi hisse senedi fonları oldu.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,19 artarak 6 bin 918 liraya çıktı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,17 yükselişle 46 bin 601 liraya ulaştı.

Geçen hafta sonu 11 bin 229 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 3,19 değer kazanarak 11 bin 588 liraya yükseldi.

DOLAR VE AVRO DA YÜKSELDİ

Döviz piyasalarında da yukarı yönlü hareket görüldü.

ABD doları bu hafta yüzde 0,40 artışla 45,3650 liraya yükselirken, avro yüzde 1,15 değer kazanarak 53,4640 liraya çıktı.

EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM FONU HİSSE SENEDİ FONLARI OLDU

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,27, emeklilik fonları ise yüzde 2,54 değer kazandı.

Fon kategorileri incelendiğinde yatırım fonları arasında en çok kazandıran grup yüzde 4,65 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.