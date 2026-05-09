ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sonrası oluşan jeopolitik gerilim ve ateşkes haberleri, piyasalardaki hareketliliği artırmaya devam ediyor.

Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın, gümüş, döviz ve Borsa İstanbul'daki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"PİYASA OLUMLU HABERLERE HIZLI TEPKİ VERİYOR"

Eryılmaz, Borsa İstanbul'un savaş riskine rağmen dirençli bir görünüm sergilediğini belirterek, piyasanın olumlu haberlere hızlı tepki verdiğini söyledi.

Son iki haftadır 14.600 puan seviyesinin önemli direnç noktası olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, ateşkes haberleriyle birlikte bu seviyenin hızlı şekilde aşıldığını ifade etti.

Eryılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"15.000 puanın üzerinde kapanışlar gördük. Hatta 15.500 seviyeleri test edildi. Ancak yeni bir yükseliş dalgası için bu seviyelerde ortamın görülmesi gerekiyor. Hisse bazlı hareketlerde ise her sektörde aynı güçlü duruşu göremiyoruz."

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Değerli metallerdeki yükselişe ilişkin de konuşan Filiz Eryılmaz, teknik seviyeler aşılmadan agresif alım yapılmaması gerektiğini söyledi.

Eryılmaz, altın fiyatlarında 4 bin 740 ve 4 bin 760 dolar seviyelerinin kalıcı şekilde aşılmasının önem taşıdığını belirtti.

Olası geri çekilmelerde ise 4 bin 690 dolar seviyesinin kademeli alım fırsatı olarak takip edilebileceğini ifade etti.

"ÇOK YÜKLÜ POZİSYONLARDAN KAÇINILMALI"

Gümüş tarafındaki hareketliliğin daha sert olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, yatırımcıları risk konusunda uyardı.

Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Gümüşte 80.1 dolar, daha muhafazakar yatırımcı için ise 82 dolar üzerinde net kalıcılık görülmeden yeni girişler riskli olabilir. Mevcut koşullarda haber akışlarına duyarlılık çok yüksek olduğu için çok yüklü pozisyonlardan kaçınılmalı."

(Yeniçağ Gazetesi)