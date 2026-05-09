Kosova Cumhuriyeti Merkez Bankası, kuruluş tarihinden bu yana ilk kez resmi rezervlerine altın eklediğini duyurdu. Küresel belirsizliklerin arttığı dönemde gelen bu adım, merkez bankalarının güvenli liman olarak görülen altına yönelmeye devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Banka tarafından yapılan açıklamada, altının rezervlere dahil edilmesinin rezerv yönetimini modernize etme stratejisinin önemli bir parçası olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca bu kararın, uluslararası merkez bankacılığı standartlarıyla uyumlu şekilde alındığı vurgulandı.

"REZERV ÇEŞİTLİLİĞİ VE DAYANIKLILIK İÇİN ÖNEMLİ"

Kosova Merkez Bankası yetkilileri, altının rezerv portföyüne eklenmesinin; çeşitlendirme, dış şoklara karşı dayanıklılık ve uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Banka, satın alınan altının miktarına ilişkin detay paylaşmazken, bu hamlenin uzun vadeli stratejik planlamanın başlangıcı olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, altının tarih boyunca güvenli liman ve değer saklama aracı olarak öne çıktığı hatırlatıldı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ SÜRÜYOR

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre merkez bankalarının altın alımları son yıllarda güçlü seyrini koruyor.

Paylaşılan verilere göre:

Merkez bankaları yalnızca 2025 yılında toplam 863 ton altın alımı gerçekleştirdi.

Son üç yılda küresel merkez bankalarının yıllık ortalama altın alımı 1000 tonun üzerine çıktı.

2026 yılının ilk çeyreğinde dünya genelindeki merkez bankaları toplam 244 ton altın satın aldı.

Dünya Altın Konseyi, 2026 yılının tamamında merkez bankalarının toplam altın alımlarının 700 ila 900 ton arasında gerçekleşmesini bekliyor.

DOLAR ENDİŞESİ ALTINA YÖNELİMİ ARTIRIYOR

Analistler, merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasının arkasında küresel ekonomide artan kırılganlıklar ve ABD dolarına yönelik güven kaybının etkili olduğunu belirtiyor.

Özellikle Rusya rezervlerine yönelik yaptırımlar sonrası bazı ülkelerin rezervlerini dolar yerine daha bağımsız varlıklarda tutma eğiliminin güçlendiği ifade ediliyor.

Piyasa uzmanı Ole Hansen ise altının herhangi bir devletin kontrolünde olmamasının stratejik avantaj sağladığını belirterek, merkez bankalarının artık yalnızca getiri amacıyla değil, olası finansal riskler ve ambargolara karşı korunmak için de altın biriktirdiğini söyledi.

ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ NE OLUR?

Tahminlere göre merkez bankalarının yıl genelindeki toplam altın alımlarının 700 ila 900 ton arasında gerçekleşeceği öngörülüyor. Analistler, ons altının 2026 yılı sonunda 4.900 - 5.000 dolar bandını yeniden test edebileceğini değerlendiriyor.

Öte yandan altın fiyatları Ocak 2026’da 5.608 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Uzmanlar, merkez bankaları ve kurumsal yatırımcıların artık toplam talebin yaklaşık yüzde 52’sini oluşturduğunu, bunun da piyasayı daha dirençli hale getirdiğini belirtiyor.

Analistlere göre Kosova’nın altın hamlesi miktar açısından küresel fiyatları tek başına belirleyecek büyüklükte olmasa da, merkez bankalarının altına yönelik talebinin kalıcı bir eğilime dönüştüğünü göstermesi açısından önem taşıyor. Bu durumun, jeopolitik riskler ve enflasyon baskıları karşısında altın fiyatlarını desteklemeye devam edebileceği ifade ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.