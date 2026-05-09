Tera Yatırım'ın 4-8 Mayıs haftasında Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği hisse işlemleri yatırımcıların radarına girdi. Haftalık verilere göre kurumun en güçlü alım yaptığı hisseler arasında PEKGY, DSTKF ve TEHOL öne çıkarken, satış tarafında ise SISE, TERA ve PASEU dikkat çekti.

TERA YATIRIM'IN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Tera Yatırım'ın geçen hafta en fazla alım yaptığı hisse 2 milyar 586 milyon 352 bin 378 TL ile Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) oldu.

PEKGY'yi 2 milyar 290 milyon 780 bin 337 TL ile Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) takip etti.

Kurumun en fazla alım yaptığı diğer hisseler şöyle sıralandı:

Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) – 1 milyar 300 milyon 648 bin 288 TL

Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK) – 933 milyon 278 bin 509 TL

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) – 609 milyon 904 bin 841 TL

Sur Tatil Evleri GYO A.Ş. (SURGY) – 356 milyon 404 bin 228 TL

Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) – 340 milyon 454 bin 683 TL

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) – 278 milyon 675 bin 006 TL

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Tera Yatırım'ın en fazla satış yaptığı hisse ise 807 milyon 116 bin 726 TL ile Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) oldu.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Satış tarafında dikkat çeken diğer hisseler ise şöyle:

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) – 522 milyon 031 bin 942 TL

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) – 466 milyon 492 bin 873 TL

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) – 305 milyon 698 bin 014 TL

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) – 277 milyon 443 bin 467 TL

Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) – 221 milyon 475 bin 140 TL

Akbank T.A.Ş. (AKBNK) – 200 milyon 197 bin 824 TL

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) – 179 milyon 039 bin 609 TL

Borsa İstanbul'da aracı kurumların yaptığı alım-satım işlemleri, kısa vadeli fiyat hareketleri açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek hacimli işlemler, hisselerdeki momentum ve piyasa algısı üzerinde etkili olabiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.