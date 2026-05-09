Tera Yatırım, 4-8 Mayıs haftasında PEKGY'de 2,58 milyar TL'lik alım yaparken, en güçlü satışı 807 milyon TL ile SISE hissesinde gerçekleştirdi.
Tera Yatırım'ın 4-8 Mayıs haftasında Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği hisse işlemleri yatırımcıların radarına girdi. Haftalık verilere göre kurumun en güçlü alım yaptığı hisseler arasında PEKGY, DSTKF ve TEHOL öne çıkarken, satış tarafında ise SISE, TERA ve PASEU dikkat çekti.
TERA YATIRIM'IN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER
Tera Yatırım'ın geçen hafta en fazla alım yaptığı hisse 2 milyar 586 milyon 352 bin 378 TL ile Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) oldu.
PEKGY'yi 2 milyar 290 milyon 780 bin 337 TL ile Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) takip etti.
Kurumun en fazla alım yaptığı diğer hisseler şöyle sıralandı:
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) – 1 milyar 300 milyon 648 bin 288 TL
Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK) – 933 milyon 278 bin 509 TL
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) – 609 milyon 904 bin 841 TL
Sur Tatil Evleri GYO A.Ş. (SURGY) – 356 milyon 404 bin 228 TL
Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) – 340 milyon 454 bin 683 TL
SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) – 278 milyon 675 bin 006 TL
EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER
Tera Yatırım'ın en fazla satış yaptığı hisse ise 807 milyon 116 bin 726 TL ile Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) oldu.
Satış tarafında dikkat çeken diğer hisseler ise şöyle:
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) – 522 milyon 031 bin 942 TL
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) – 466 milyon 492 bin 873 TL
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) – 305 milyon 698 bin 014 TL
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) – 277 milyon 443 bin 467 TL
Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) – 221 milyon 475 bin 140 TL
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) – 200 milyon 197 bin 824 TL
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) – 179 milyon 039 bin 609 TL
Borsa İstanbul'da aracı kurumların yaptığı alım-satım işlemleri, kısa vadeli fiyat hareketleri açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek hacimli işlemler, hisselerdeki momentum ve piyasa algısı üzerinde etkili olabiliyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.