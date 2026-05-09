Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı rekor seviyede tamamladı. Endeks günü yüzde 0,15 yükselişle 15.062,65 puandan kapatırken, toplam işlem hacmi 234,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazanırken; sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 4 ile metal ana sanayi, en fazla gerileyen ise yüzde 9,21 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

BIST100 ise bazı hisselerde yüzde 60'ı aşan yükselişler görülürken, bazı hisselerde çift haneli kayıplar dikkat çekti. Haftanın en çok yükselen hisseleri arasında denizcilik, teknoloji ve enerji şirketleri öne çıkarken, düşüş tarafında turizm, sanayi ve teknoloji hisseleri yer aldı.

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ

BIST'te endeksinde haftanın en fazla yükselen hissesi yüzde 60,88 ile Özata Denizcilik oldu. Hisse haftayı 600,50 TL seviyesinden tamamladı.

En çok yükselen hisseler şu şekilde sıralandı:

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Özata Denizcilik: %60,88 – 600,50 TL

YEO Teknoloji: %44,44 – 80,60 TL

Prizma Pres: %41,80 – 41,66 TL

DMR Unlu Mamuller: %40,97 – 7,88 TL

Empa Elektronik: %33,39 – 51,65 TL

Tatlıpınar Enerji: %32,05 – 16,85 TL

Kiler Holding: %31,57 – 134,60 TL

Birleşim Grup Enerji: %31,51 – 24,54 TL

SDT Uzay ve Savunma: %31,03 – 288,00 TL

HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN HİSSELERİ

BIST'te haftanın en çok gerileyen hissesi ise yüzde 33,62 ile Altın Yunus Çeşme oldu. Hisse haftayı 699,00 TL seviyesinde tamamladı.

En fazla düşen hisseler ise şöyle sıralandı:

Altın Yunus Çeşme: %-33,62 – 699,00 TL

Temapol: %-26,65 – 355,75 TL

Ensari Sınai: %-23,42 – 11,18 TL

Pasifik Eurasia: %-21,74 – 103,30 TL

DYO Boya: %-13,82 – 17,34 TL

Yeşil Yapı: %-13,33 – 1,17 TL

Beyaz Filo: %-12,23 – 30,42 TL

BMS Birleşik: %-11,82 – 79,80 TL

Arena Bilgisayar: %-11,43 – 34,10 TL