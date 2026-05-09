Altın piyasasında güncel fiyatlar yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarındaki anlık değişimler arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının politikaları ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatları üzerinde etkili olurken, yatırımcılar "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" ve "Ons altın fiyatı" gibi sorulara yanıt arıyor.

9 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı

Alış: 6.874,79 TL

Satış: 6.875,62 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 11.169,00 TL

Satış: 11.297,00 TL

Yarım altın fiyatı

Alış: 22.337,00 TL

Satış: 22.559,00 TL

Tam altın fiyatı

Alış: 44.084,97 TL

Satış: 44.951,14 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 44.531,00 TL

Satış: 44.947,00 TL

Ata altın fiyatı

Alış: 45.462,63 TL

Satış: 46.605,78 TL

Gremse altın fiyatı

Alış: 110.212,43 TL

Satış: 112.722,56 TL

Ons altın fiyatı

Alış: 4.714,76 dolar

Satış: 4.715,32 dolar

ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER KÜRESEL PİYASALARDA

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası, dolar endeksi ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, yatırımcıların özellikle ons altın ve dolar/TL paritesindeki hareketleri yakından izlediğini belirtiyor.