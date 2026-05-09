Gram, çeyrek, yarım, tam, Ata, Cumhuriyet, gremse ve ons altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. İşte 9 Mayıs 2026 güncel altın alış-satış rakamları…
Altın piyasasında güncel fiyatlar yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarındaki anlık değişimler arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
Küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının politikaları ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatları üzerinde etkili olurken, yatırımcılar "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" ve "Ons altın fiyatı" gibi sorulara yanıt arıyor.
9 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın fiyatı
Alış: 6.874,79 TL
Satış: 6.875,62 TL
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 11.169,00 TL
Satış: 11.297,00 TL
Yarım altın fiyatı
Alış: 22.337,00 TL
Satış: 22.559,00 TL
Tam altın fiyatı
Alış: 44.084,97 TL
Satış: 44.951,14 TL
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 44.531,00 TL
Satış: 44.947,00 TL
Ata altın fiyatı
Alış: 45.462,63 TL
Satış: 46.605,78 TL
Gremse altın fiyatı
Alış: 110.212,43 TL
Satış: 112.722,56 TL
Ons altın fiyatı
Alış: 4.714,76 dolar
Satış: 4.715,32 dolar
ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER KÜRESEL PİYASALARDA
Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası, dolar endeksi ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, yatırımcıların özellikle ons altın ve dolar/TL paritesindeki hareketleri yakından izlediğini belirtiyor.