Gram altın 6.878 TL seviyesine yaklaşırken altın fiyatlarında yukarı yönlü sinyal güçlendi. İşte çeyrek, yarım, tam ve ons altında güncel alış-satış fiyatları!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

İşte güncel altın fiyatlarında son durum…

8 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Gram altın fiyatı
Gram altın alış: 6.877,22 TL
Gram altın satış: 6.878,10 TL

Çeyrek altın fiyatı
Çeyrek altın alış: 11.209,00 TL
Çeyrek altın satış: 11.342,00 TL

Yarım altın fiyatı
Yarım altın alış: 22.418,00 TL
Yarım altın satış: 22.649,00 TL

Tam altın fiyatı
Tam altın alış: 44.201,52 TL
Tam altın satış: 45.069,91 TL

Cumhuriyet altını fiyatı
Cumhuriyet altını alış: 44.705,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 45.125,00 TL

Ata altın fiyatı
Ata altın alış: 45.582,82 TL
Ata altın satış: 46.728,93 TL

Gremse altın fiyatı
Gremse altın alış: 110.503,81 TL
Gremse altın satış: 113.020,41 TL

Ons altın fiyatı
Ons altın alış: 4.718,11 dolar
Ons altın satış: 4.718,73 dolar

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.846,15 6.846,82 % 0.45 03:51
Ons Altın / TL 213.526,85 213.702,50 % 0.76 04:06
Ons Altın / USD 4.714,82 4.715,43 % 0.63 04:06
Çeyrek Altın 10.953,84 11.194,55 % 0.45 03:51
Yarım Altın 21.839,21 22.389,09 % 0.45 03:51
Ziynet Altın 43.815,35 44.641,25 % 0.45 03:51
Cumhuriyet Altını 45.808,00 46.492,00 % 1.13 17:00
ALTIN PİYASASINDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası, jeopolitik gelişmeler ve dolar endeksindeki hareketliliğin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtiyor. Özellikle bugün, 8 Mayıs 2026 Cuma günü küresel piyasalarda en kritik veri olan ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu başrolü oynuyor. Fed'in faiz politikası üzerinde doğrudan etkili olan bu veriler Türkiye saati ile (TSİ) 15:30'da açıklanacak.

