Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

İşte güncel altın fiyatlarında son durum…

8 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Gram altın fiyatı

Gram altın alış: 6.877,22 TL

Gram altın satış: 6.878,10 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın alış: 11.209,00 TL

Çeyrek altın satış: 11.342,00 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın alış: 22.418,00 TL

Yarım altın satış: 22.649,00 TL

Tam altın fiyatı

Tam altın alış: 44.201,52 TL

Tam altın satış: 45.069,91 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını alış: 44.705,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 45.125,00 TL

Ata altın fiyatı

Ata altın alış: 45.582,82 TL

Ata altın satış: 46.728,93 TL

Gremse altın fiyatı

Gremse altın alış: 110.503,81 TL

Gremse altın satış: 113.020,41 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın alış: 4.718,11 dolar

Ons altın satış: 4.718,73 dolar

ALTIN PİYASASINDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası, jeopolitik gelişmeler ve dolar endeksindeki hareketliliğin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtiyor. Özellikle bugün, 8 Mayıs 2026 Cuma günü küresel piyasalarda en kritik veri olan ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu başrolü oynuyor. Fed'in faiz politikası üzerinde doğrudan etkili olan bu veriler Türkiye saati ile (TSİ) 15:30'da açıklanacak.