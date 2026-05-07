Küresel piyasalar, Orta Doğu’dan gelen diplomatik iyimserlik rüzgarlarıyla haftayı hareketli geçiriyor.

ABD ve İran arasında süregelen gerilimin bir anlaşma ile sonuçlanabileceğine dair artan umutlar, güvenli liman altına olan talebi yatay bir seyre çekerken, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte enflasyon endişelerinin de bir nebze hafiflediği görülüyor.

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK

Mart ayı sonunda yaşanan sert yükseliş rallisinin ardından altın fiyatları, diplomatik çözüm ihtimalleriyle sakinleşti.

Ons altın, güne 4.700 dolar seviyelerinden başlarken, piyasa uzmanları bu yatay seyri "fırtına öncesi sessizlik" veya "sağlıklı bir konsolidasyon" olarak yorumluyor.

Enerji maliyetlerindeki gerileme, altına olan spekülatif ilgiyi bir miktar azaltsa da metalin güçlü duruşu korunuyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve ons tarafındaki dirençle birlikte, gram altın Türkiye iç piyasasında 6.839 TL bandında işlem görüyor.

Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çeyrek ve yarım altına olan yerel talep, makas aralıklarını canlı tutmaya devam ediyor.

7 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 07.00 itibarıyla güncel altın satış fiyatları tablosu şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 6.839 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.234 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.433 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.565 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.695 TL

Gremse altın satış fiyatı: 111.756 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.700 dolar

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel enflasyon verilerine olumlu yansıması durumunda altının ons fiyatında kısa süreli geri çekilmeler yaşanabileceğini belirtiyor.

Ancak uzun vadeli projeksiyonlarda, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması altını "portföylerin sigortası" konumunda tutmaya devam ediyor.

Not: Altın fiyatları anlık verilerdir. Alım-satım kararlarınızdan önce güncel piyasa ekranlarını ve uzman yorumlarını takip etmeniz önerilir.