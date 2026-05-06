Altın ve gümüş fiyatları küresel piyasalarda yeniden yükselişe geçti. ABD dolarındaki zayıflama ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesini sağladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığını açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik artarken, gram altın yüzde 3’e yaklaşan yükselişle 6 bin 824 TL seviyesine çıktı.

Gümüş fiyatlarında da sert yükseliş dikkat çekti. Teknik göstergelerin desteklediği yükseliş trendiyle birlikte gümüşte 80 dolar seviyesi yeniden gündeme geldi.

TRUMP’IN İRAN AÇIKLAMASI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını açıklayarak piyasalardaki risk algısını değiştirdi.

Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda gemilere eşlik operasyonlarının geçici olarak durdurulduğunu duyurması, enerji piyasalarında dalgalanmaya neden olurken yatırımcıların yeniden değerli metallere yönelmesini sağladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran’a yönelik askeri operasyonların hedeflerine ulaştığını ifade etti.

BRENT PETROL'ÜN SERT DÜŞÜŞÜ DE ETKİLİ OLDU

Petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Bu sert düşüş altın ve gümüş fiyatlarında yükselişi hızlandırdı. Brent petrolün varili, ABD ile İran arasında ateşkes ve nükleer müzakere ihtimalinin güçlenmesiyle yüzde 9’dan fazla gerileyerek 100 doların altına indi. Piyasalarda, Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin azalabileceği beklentisi satış baskısını artırırken, enerji arzına yönelik endişelerin de şimdilik hafiflediği değerlendiriliyor.

GÜMÜŞTE 80 DOLAR BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Gümüş/dolar paritesi son yükselişle birlikte 78 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Teknik analizlerde RSI ve MACD göstergelerinin pozitif sinyaller üretmeye devam ettiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre 78,70 dolar seviyesinin aşılması halinde gümüşte 80 doların üzeri test edilebilir. Teknik görünümde oluşan yükselen dip yapısı da trendin yukarı yönlü devam edebileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte, 72,17 dolar seviyesinin altına inilmesi durumunda yükseliş beklentisinin zayıflayabileceği belirtiliyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında da sert hareketler yaşandı. Ons altın yüzde 3,5 yükselişle 4.715 dolar seviyesine çıkarken, gram altın 6.824 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün altını desteklediğini belirtirken, Orta Doğu’daki tansiyonun tamamen sona ermemesinin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdiğini ifade ediyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, piyasaların İran ile ilgili gelişmeleri yakından izlediğini ve jeopolitik risk priminin fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

EN SON ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın 6.824 TL seviyesine yaklaşırken, ons altın 4.678 dolar bandında işlem görüyor.

Gram altın: Alış 6.823,42 TL – Satış 6.824,18 TL

Çeyrek altın: Alış 11.105 TL – Satış 11.200 TL

Yarım altın: Alış 22.203 TL – Satış 22.365 TL

Tam altın: Alış 43.639,12 TL – Satış 44.496,82 TL

Ons altın: Alış 4.678,32 dolar – Satış 4.678,89 dolaR

PİYASALARDA GÖZLER JEOPOLİTİK GELİŞMELERDE

Uzmanlara göre önümüzdeki süreçte altın ve gümüş fiyatlarının yönü, Orta Doğu’daki gelişmelere ve ABD’den gelecek açıklamalara bağlı olacak.

Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde devam eden gerilim ve küresel piyasalardaki dalgalanma, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Altın ve gümüş neden yükseliyor?

ABD dolarındaki zayıflama ve jeopolitik riskler değerli metalleri destekliyor.

Gümüşte hedef seviye kaç dolar?

Analistler kısa vadede 80 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Ons altın 4.715 dolar, gram altın ise 6.857 TL seviyesinde işlem görüyor.

Trump’ın açıklamaları piyasaları nasıl etkiledi?

İran ile görüşmelerde ilerleme sağlandığı mesajı piyasalarda risk iştahını artırdı.

Teknik göstergeler neyi işaret ediyor?

RSI ve MACD göstergeleri hem altın hem de gümüşte yükseliş eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

Jeopolitik riskler devam ediyor mu?

Evet. Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler bölgedeki tansiyonun sürdüğünü gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.