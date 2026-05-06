Altın fiyatlarındaki düşüşü fırsata çevirmek isteyen yatırımcılar alımları artırdı ancak bu kez de 28 milyon lira değerinde sahte altın riski gündeme geldi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kuyumculuk sektörünü ve vatandaşı hedef alan dev bir sahtecilik şebekesine ağır darbe indirdi.

Zeytinburnu’nda düzenlenen operasyonda, gerçeğinden ayırt edilmesi oldukça güç olan milyonlarca liralık sahte altın ve üretim ekipmanları ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde, Zeytinburnu’ndaki bir adresin adeta "sahte altın darphanesi" olarak kullanıldığı saptandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin gerçekleştirdiği ani baskında, piyasaya sürülmeye hazır paketlenmiş halde binlerce gram sahte altın bulundu.

ELE GEÇİRİLENLER DUDAK UÇUKLATTI

Operasyonun bilançosu, şebekenin profesyonellik düzeyini de gözler önüne serdi. Yapılan aramalarda ele geçirilenlerin dökümü şu şekilde:

• 1.530 Adet Sahte Altın: Toplamda 4 bin 252 gram ağırlığında ve yaklaşık 28 milyon 500 bin TL piyasa değerinde.

• Üretim Araçları: 280 adet plastik kalıp, 13 adet metal kalıp, 1 presleme makinesi ve plise delme makinesi.

• Ambalaj Malzemeleri: Vatandaşı yanıltmak amacıyla hazırlanan 1.010 adet sahte gram altın ambalajı.

Jandarma ekipleri, imalathanede bulunan ve sahtecilik suçunu işlediği iddia edilen 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

YATIRIMCIYA "AMBALAJ" UYARISI

Operasyonla birlikte uzmanlar, altın alacak vatandaşları bir kez daha uyardı.

Özellikle internet üzerinden veya yetkisiz noktalardan yapılan alımlarda, sahte ambalajlar ve profesyonel baskı makineleri kullanılarak üretilen bu ürünlerin gerçeğinden ayrılmasının zor olduğu vurgulandı.

Altın alırken mutlaka güvenilir kuyumcuları tercih edin ve aldığınız ürünün sertifikasını sorgulamayı ihmal etmeyin.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.806,78 6.807,51 % 2.74 11:12
Ons Altın / TL 211.615,10 211.683,53 % 2.7 11:27
Ons Altın / USD 4.678,92 4.679,49 % 2.69 11:27
Çeyrek Altın 10.890,85 11.130,27 % 2.74 11:12
Yarım Altın 21.713,17 22.260,41 % 2.74 11:12
Ziynet Altın 43.563,39 44.384,95 % 2.74 11:12
Cumhuriyet Altını 44.127,00 44.787,00 % 0.59 17:00
