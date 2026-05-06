Dün güne sert düşüşle başlayarak son 5 haftanın en düşük seviyelerini gören altın, 6 Mayıs sabahına yükselişle uyandı.
ABD’den gelen ateşkes ve "Özgürlük Projesi"nin askıya alınma haberleri, piyasalarda dengeleri değiştirdi.
Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketliliğin yerini diplomasiye bırakmasını fiyatlıyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgedeki gemi refakat operasyonunu durdurması ve ateşkesin sürdüğüne dair teyitler, petrol fiyatlarını aşağı çekerken, bir süredir baskı altında olan altın fiyatlarına nefes aldırdı.
ONS VE GRAMDA YUKARI YÖNLÜ İVME
Güne 4.639 dolar seviyesinden başlayan ons altın, jeopolitik risklerin azalmasıyla oluşan "dipten dönüş" sinyallerini güçlendirerek 4.647 dolar sınırına dayandı.
İç piyasada ise dolar kurundaki stabil seyir ve onstaki toparlanma birleşince, gram altın yatırımcısını sevindiren 6.755 TL seviyelerine ulaştı.
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI (6 MAYIS 2026)
6 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 07.00 itibarıyla güncel altın satış fiyatları tablosu şöyle:
Ons altın satış fiyatı: 4.647 dolar
Gram altın satış fiyatı: 6.755 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.114 TL
Yarım altın satış fiyatı: 22.227 TL
Tam altın satış fiyatı: 43.425 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.252 TL
Gremse altın satış fiyatı: 108.895 TL
PİYASANIN GÖZÜ MÜZAKERELERDE
Analistler, Hürmüz Boğazı’ndaki "Özgürlük Projesi"nin durdurulmasının, İran ile varılması beklenen nihai anlaşmanın bir öncüsü olabileceğine dikkat çekiyor.
Eğer diplomatik süreç başarıyla tamamlanırsa, emtia piyasalarındaki aşırı oynaklığın yerini daha stabil bir seyre bırakması bekleniyor. Ancak "ablukanın" halen yürürlükte olması, altının "güvenli liman" etiketini bir süre daha koruyacağını gösteriyor.