Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda başlatılan projenin İran ile yürütülen müzakerelerde sağlanan ilerleme nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Küresel enerji sevkiyatının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’nda sıcak bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde büyük bir gövde gösterisiyle duyurduğu ve mahsur kalan ticari gemileri kurtarmayı hedefleyen "Özgürlük Projesi" operasyonunun durdurulduğunu ilan etti.

Başkan Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kararın arkasında diplomatik bir eşik olduğunu vurguladı. Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinden gelen taleplerin ve İran ile yürütülen müzakerelerin bu kararda etkili olduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İran’a karşı yürüttüğümüz harekattaki askeri başarılarımız ve nihai bir anlaşmaya varılması yönündeki büyük ilerleme dolayısıyla; anlaşmanın imzalanıp imzalanamayacağını görmek adına Özgürlük Projesi’ni kısa süreliğine durdurma kararı aldık. Ancak bölgedeki abluka tam yetkiyle devam etmektedir."

23 BİN SİVİLİN KADERİ MASADA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından detaylandırılan projede, İran'ın boğazı kapatması nedeniyle bölgede mahsur kalan 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin ve yüzlerce ticari geminin güvenli tahliyesi planlanıyordu.

4 Mayıs’ta startı verilen operasyon, "tarafsız" ülkelerin krizden zarar görmemesi için başlatılmıştı.

PİYASALARDA TEMKİNLİ BEKLEYİŞ

Trump’ın bu hamlesi, askeri bir çatışma riskini şimdilik ötelese de ablukanın sürmesi piyasalardaki tansiyonu yüksek tutuyor.

Enerji koridorunun geleceği, taraflar arasında imzalanacak "nihai anlaşmanın" içeriğine bağlı.

