Batı Teksas merkezli şirket, mali yükümlülüklerini yerine getiremeyerek tüm operasyonlarını durdurduğunu ve tasfiye sürecine girdiğini açıkladı.

İFLAS MASASINA TESLİM OLDU

Resmi kayıtlara göre şirket, 28 Nisan 2026 tarihinde ABD Teksas Kuzey Bölgesi İflas Mahkemesi’ne "Bölüm 7" (Chapter 7) kapsamında iflas başvurusu yaptı. Bu başvuru, şirketin borçlarını yapılandırmak yerine tüm varlıklarını satarak faaliyetlerine kalıcı olarak son vereceği anlamına geliyor.

Mahkeme belgelerine göre şirketin 50 ile 99 arasında alacaklısı bulunuyor. Şirketin varlıklarının satılarak borçların ödenmesi süreci resmen başlatıldı.

TEDARİK ZİNCİRİNDE "PATATES" ALARMI

Özellikle restoran zincirleri, çok şubeli işletmeler ve yerel marketler için kritik bir tedarikçi olan Potato Specialty; taze sebze-meyve, dondurulmuş ürünler ve kuru gıda dağıtımında bölgenin en önemli aktörlerinden biriydi.

Etki Alanı: Batı Teksas merkezli operasyonların durması, bölgedeki restoran ve market raflarında taze ürün arzı konusunda aksamalara yol açabilir.

Sektörel Risk: Uzmanlar, taze ürün dağıtımındaki bu tür büyük ölçekli kapanışların gıda sektöründe zincirleme fiyat artışlarını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

ABD PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KARA TABLO

Potato Specialty’nin çöküşü, ABD genelinde orta ölçekli şirketlerin yaşadığı finansal darboğazın son örneği oldu. Yüksek maliyetler, artan lojistik giderleri ve faiz oranlarındaki yükseliş, köklü şirketleri bile ayakta kalamaz hale getirdi.

Kritik Veriler:

Mağaza Kapanışları: 2026 yılı sonuna kadar ABD genelinde 2 binden fazla mağazanın kapanması bekleniyor.

Nedenler: Pandemi sonrası değişen tüketici alışkanlıkları ve küçülen harcama bütçeleri, özellikle restoran tedarikçileri üzerinde büyük baskı oluşturuyor.

Kaynak: Dünya