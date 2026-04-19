Küresel finans dünyası, son 24 saattir İngiliz basınında patlayan devasa bir "insider trading" (içeriden öğrenenlerin ticareti) ve manipülasyon skandalını konuşuyor. The Guardian gazetesinin sızdırılan borsa verilerine dayandırdığı özel haberine göre, Ortadoğu'da son krizin patlak vermesinden sadece saatler önce, kimliği belirsiz bazı dev fonlar piyasalarda inanılmaz bir zamanlamayla 1 milyar doların üzerinde pozisyon aldı.

KUSURSUZ ZAMANLAMA MI, BİLGİ SIZINTISI MI?

Habere göre, söz konusu yatırımcılar bölgesel gerilimin tırmanacağını adeta "nokta atışı" tahmin ederek, savunma sanayi şirketleri ve petrol vadeli işlemlerinde devasa "uzun" (yükseliş beklentisi) pozisyonlar açarken, sivil havacılık ve turizm endekslerinde agresif açığa satışlar (düşüş beklentisi) gerçekleştirdi. Gerilimin başlamasıyla birlikte piyasaların sert dalgalanması, bu gizemli fonlara sadece birkaç saat içinde yüz milyonlarca dolar haksız kâr getirdi. Finans uzmanları, bu denli büyük ve riskli bir hamlenin şansla açıklanamayacağını, ortada ciddi bir istihbarat sızıntısı olduğunu savunuyor.

KÜRESEL REGÜLATÖRLER HAREKETE GEÇTİ

Bu "kusursuz zamanlamalı" bahis, uluslararası denetleme kurumlarını da alarma geçirdi. Başta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve İngiltere'deki Finansal Yürütme Otoritesi (FCA) olmak üzere birçok kurumun, bu şüpheli işlemleri yapan aracı kurumları ve fon yöneticilerini incelemeye aldığı bildiriliyor. Soruşturmanın temel odak noktası, kapalı kapılar ardındaki jeopolitik ve askeri kararların Wall Street ve Londra'daki finansal aktörlere nasıl sızdırıldığı yönünde.

GÜVEN KRİZİ KAPIDA

Piyasalarda adil ticaret ilkesini derinden sarsan bu skandal, şimdiden büyük kurumsal yatırımcılar arasında bir güven krizine yol açtı. Analistler, eğer bu 1 milyar dolarlık hamlenin arkasında devletler arası bir istihbarat ticareti olduğu kanıtlanırsa, küresel borsalarda eşi benzeri görülmemiş bir hukuki sürecin başlayabileceğine dikkat çekiyor. Sadece kâr odaklı değil, siyasi şantaj boyutunun da masada olduğu belirtiliyor.

