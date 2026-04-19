Borsa İstanbul'da (BIST) bilanço döneminin ardından yatırımcıların en çok takip ettiği konuların başında gelen temettü (kâr payı) takvimi işlemeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı yatırımcısına düzenli nakit akışı yaratan temettü ödemelerinde, bu hafta 4 önemli şirket kasasını ortaklarına açıyor.

HAFTANIN YILDIZI: ÇELEBİ HAVA SERVİSİ

Listenin en dikkat çeken ismi şüphesiz Çelebi Hava Servisi (CLEBI) oldu. Şirket, 24 Nisan Cuma günü pay başına net 87,55 TL gibi oldukça yüksek bir nakit kâr payı dağıtacak. Havacılık sektöründeki güçlü operasyonel kârlılığını yatırımcısıyla paylaşan şirket, uzun vadeli borsa yatırımcılarının yüzünü güldürmeyi başardı.

DİĞER ÖDEMELER PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ

Haftanın ilk işlem günü olan 20 Nisan Pazartesi itibarıyla gayrimenkul ve turizm sektörü öne çıkıyor. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKSGY) pay başına net 0,4555 TL, Kuştur Turizm (KSTUR) ise pay başına net 13,60 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Enerji sektörünün köklü şirketlerinden Ayen Enerji (AYEN) ise 21 Nisan Salı günü hisse başına net 0,6639 TL'lik ödemeyle takvimdeki yerini aldı.

20 - 24 Nisan 2026 Arası Temettü Dağıtacak Şirketler:

10 BİN LOTU OLAN NE KADAR NAKİT ALACAK?

Peki bu oranlar yatırımcının cebine nasıl yansıyacak? Somutlaştırmak gerekirse, elinde bu şirketlere ait tam 10.000 lot (adet) hisse senedi bulunduran bir yatırımcının alacağı net nakit tutarlar şu şekilde olacak:

Çelebi Hava Servisi (CLEBI): 875.500 TL

Kuştur Turizm (KSTUR): 136.000 TL

Ayen Enerji (AYEN): 6.639 TL

Akiş GYO (AKSGY): 4.555 TL

Yatırımcılar İçin Kritik 'T+2' Hatırlatması

Borsada yeni olan yatırımcılar için teknik bir detayı da hatırlatmakta fayda var: Şirketlerin kâr payı dağıtım tarihlerinin sabahında, hisse senedi fiyatı brüt temettü tutarı kadar aşağı yönlü düzeltilir. Hak edilen net nakit tutarlar ise "T+2" kuralı gereği, dağıtım tarihinden tam iki iş günü sonra (örneğin Pazartesi dağıtılan temettü Çarşamba günü) yatırım hesaplarına çekilebilir bakiye olarak yansır.