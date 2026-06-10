10 Haziran 2026 tarihinde havacılık sektörü raporunu yayımlayan İnfo Yatırım, Pegasus hissesi için hedef fiyat ve tavsiyesinde aşağı yönlü revizyona gitti.

İnfo Yatırım, daha önce 296,00 TL olarak belirlediği PGSUS hedef fiyatını 218,50 TL'ye düşürdü. Kurum ayrıca, hisse için verdiği "endeks üstü getiri" tavsiyesini "endekse paralel getiri" olarak revize etti.

Son kapanış fiyatı 167,50 TL olan Pegasus hisseleri için açıklanan yeni hedef fiyat, yaklaşık %30,44 prim potansiyeline işaret etti.

PGSUS hisseleri yazım sırasında yüzde 0,77'lik düşüş ile 167,5 TL'den işlem gördü.

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