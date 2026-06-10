Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul hızlı tren hattında devam eden T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerinin tamamlanmasıyla yolculuk süresinin önemli ölçüde azalacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, projelerin tamamlanmasıyla Ankara ile İstanbul arasındaki hızlı tren seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini bildirdi.

ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN HATTINDAKİ DARBOĞAZLAR KALDIRILIYOR

Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT Hattı kapsamında Eskişehir-İstanbul güzergahında darboğaz yaşanan üç kritik kesim bulunduğunu belirterek, 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesiminin 2022 yılında hizmete açıldığını hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, "Şimdi T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 kesimlerini de tamamlayarak Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

T26 TÜNELİ İLE SEYAHAT SÜRESİ KISALACAK

T26 Tüneli ile Ankara-İstanbul hızlı tren hattının Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde saatte 250 kilometre işletme hızına uygun hat bütünlüğünün sağlanacağını belirten Uraloğlu, mevcut durumda hızlı trenlerin yaklaşık 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta ortalama 55 kilometre hızla ilerlemek zorunda kaldığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, 8 kilometrelik T26 Tüneli sayesinde bu kesimin baypas edileceğini belirterek, Bozüyük-Bilecik hattında seyahat süresinin 11 dakika kısalarak 9 dakikaya düşeceğini ifade etti.

Toplam 5 bin 587 metrelik tünelin altyapı çalışmalarının tamamlandığını aktaran Uraloğlu, üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

DOĞANÇAY RİPAJI-2 İLE 19 DAKİKALIK KAZANÇ

Doğançay Ripajı-2 Projesi kapsamında 7 bin 544 metre tünel, 3 bin 795 metre güvenlik tüneli ve yaklaşık 795 metre viyadük inşa edildiğini belirten Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresinin 23 dakikadan 4 dakikaya düşeceğini açıkladı.

Böylece Ankara-İstanbul hızlı tren hattında toplam 19 dakikalık zaman tasarrufu sağlanacağını ifade eden Uraloğlu, devam eden projelerin tamamlanmasıyla hattın daha hızlı ve verimli hizmet vereceğini vurguladı.