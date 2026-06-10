Listede 409,5 milyar TL piyasa değeriyle ilk sırada yer alan THYAO'yu, TAV Havalimanları (TAVHL) ve Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) takip etti. Ulaştırma sektöründe hava yolu şirketlerinin ağırlığı dikkat çekerken, lojistik ve yer hizmetleri şirketleri de üst sıralarda kendine yer buldu.

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKETLER

THYAO (Türk Hava Yolları): 409,515 milyar TL

TAVHL (TAV Havalimanları): 93,363 milyar TL

PGSUS (Pegasus): 84,450 milyar TL

PASEU (Pasifik Eurasia): 75,264 milyar TL

RYSAS (Reysaş Taşımacılık): 51,440 milyar TL

CLEBI (Çelebi Hava Servisi): 39,342 milyar TL

GRSEL (Gür-Sel Turizm): 31,161 milyar TL

HRKET (Hareket Proje Taşımacılığı): 15,137 milyar TL

TUREX (Tureks Turizm): 8,705 milyar TL

HOROZ (Horoz Lojistik): 5,728 milyar TL

Veriler, ulaştırma sektöründe özellikle hava yolu şirketlerinin piyasa değeri açısından güçlü konumunu koruduğunu ortaya koyarken, lojistik ve taşımacılık şirketlerinin de sektörde önemli bir paya sahip olduğunu gösterdi.

Kaynak: Stockeys

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