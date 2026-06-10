Borsa İstanbul'da aracı kurum işlemleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 itibarıyla Pusula Yatırım'ın gerçekleştirdiği işlemler dikkat çekti. Kurum, günün ilk bölümünde 616 milyon TL net alım yaparken, alımların önemli kısmı Ereğli Demir Çelik (EREGL) hissesinde yoğunlaştı.

PUSULA YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Saat 15.00 itibarıyla kurumun en fazla net alım yaptığı hisseler şunlar oldu:

EREGL: 373,1 milyon TL

THYAO: 73,4 milyon TL

AKBNK: 66,2 milyon TL

KTLEV: 30,9 milyon TL

TTKOM: 20,5 milyon TL

EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Pusula Yatırım'ın satış tarafında öne çıkan hisseler ise şöyle sıralandı:

PEKGY: 22,9 milyon TL

GESAN: 9,6 milyon TL

KRDMB: 7,4 milyon TL

ENSRI: 7,2 milyon TL

SASA: 6,4 milyon TL

EREGL ALIMI DİKKAT ÇEKTİ

Kurumun toplam net alımının yaklaşık yarısından fazlası EREGL hissesinde gerçekleşti. 373 milyon TL'yi aşan net alımla Ereğli Demir Çelik, günün en dikkat çeken kurumsal işlemlerinden birine sahne oldu. THYAO ve AKBNK hisselerinde görülen alımlar da BIST 30 hisselerine yönelik ilginin sürdüğüne işaret etti.

ARACI KURUMLARIN HİSSE İŞLEMLERİ NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Aracı kurumların günlük alım-satım verileri, kurumsal ve yüksek hacimli yatırımcıların hangi hisselere yöneldiğine dair önemli ipuçları veriyor. Özellikle güçlü net alımlar, ilgili hisselerde kısa vadeli yatırımcı ilgisinin arttığına işaret edebiliyor. Ancak tek başına aracı kurum verilerinin yatırım kararı için yeterli olmadığı da unutulmamalı.