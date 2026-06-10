Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı faaliyetleri sonucunda yasal kayıtlarda oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına yönelik yönetim kurulu teklifi, gerçekleştirilen genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunuldu ve kabul edildi.

Böylece Anel Elektrik, 2025 hesap dönemine ilişkin olarak hissedarlarına kar payı dağıtımı yapmama kararı almış oldu.

KAP açıklamasında, söz konusu kararın şirketin yasal finansal kayıtlarında oluşan zarar dikkate alınarak alındığı belirtildi.

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