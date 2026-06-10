Altın ve elmas, uzun yıllardır dünyanın en değerli maddeleri arasında gösterilse de bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler bu algıyı değiştirdi. Uzay araştırmalarından nükleer teknolojiye kadar birçok alanda kullanılan nadir elementler ve ileri teknoloji materyalleri, gram başına milyonlarca hatta yüz milyonlarca dolara ulaşan değerleriyle dikkat çekiyor.

İşte gramı adeta servet değerinde olan dünyanın en pahalı maddeleri:

Antimadde – 62,5 trilyon dolar/gram

Üretimi ve depolanması son derece zor olan antimadde, teorik olarak dünyanın en pahalı maddesi olarak kabul ediliyor.

Regolit (Ay Tozu) – 200 milyon dolar/gram

Uzay görevleri sırasında elde edilen Ay toprağı, Dünya dışı kökenli en değerli materyaller arasında yer alıyor.

Endohedral Fullerenler – 145 milyon dolar/gram

Atomik saatler ve ultra hassas sistemlerde kullanılan özel karbon bazlı moleküller.

Karbon Nanotüpler / Elmas Küreler – 100 milyon dolar/gram

Geleceğin teknolojilerinde kullanılması beklenen, çelikten daha güçlü ve hafif ileri malzemeler.

Kaliforniyum-252 – 25-27 milyon dolar/gram

Nükleer reaktörler ve çeşitli ileri teknoloji uygulamalarında kullanılan radyoaktif bir element.

Elmas – 55 bin dolar/gram

Karbonun en sert formu olan elmas, mücevher sektörünün en değerli taşlarından biri.

RODYUM – 150 DOLAR/GRAM

Otomotiv sektöründe katalitik konvertörlerde kullanılan, korozyona dayanıklı nadir bir metal.

Altın – 75-80 dolar/gram

Yüzyıllardır güvenli liman olarak görülen ve yatırımcıların gözdesi olan değerli maden.

PLATİN – 60 DOLAR/GRAM

Takı sektörünün yanı sıra endüstride de geniş kullanım alanına sahip nadir bir metal.

Gergedan Boynuzu – 60 dolar/gram

Tıbbi efsaneler nedeniyle karaborsada yüksek fiyatlardan alıcı bulan tartışmalı bir ürün.

Kaynak: YeniÇağ