BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,30 gerileyerek 13.700,65 puana inerken, toplam işlem hacmi 65,7 milyar liraya ulaştı.

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi risk iştahını azaltırken, yatırımcıların odağı ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Artan jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler, Borsa İstanbul'da da temkinli fiyatlamalara neden oldu.

Saat 16.40 itibarıyla aracı kurum bazlı net işlem hacimlerinde alım tarafında özellikle Pusula Yatırım'ın öne çıktığı görüldü.

Kurumun net alım hacmi 827,1 milyon lirayı aşarken, HSBC 492,6 milyon lira, Tera Yatırım 438,5 milyon lira ve Global Menkul 400,7 milyon lira ile güçlü alıcılar arasında yer aldı. QNB Invest ve Garanti Yatırım da gün içerisinde alım tarafında öne çıkan kurumlar oldu.

BOFA BUGÜN DE SATIŞ TARAFINDA

Öte yandan satış tarafında yabancı yatırımcı işlemleriyle yakından takip edilen Bank of America Yatırım dikkat çekti. Kurumun net satış hacmi 1,55 milyar liraya ulaşarak günün en yüksek satış rakamı olarak kaydedildi.

INFO Yatırım 676,8 milyon lira, Tacirler Yatırım 397,7 milyon lira ve A1 Capital 394,5 milyon lira ile satış tarafında öne çıkan diğer kurumlar arasında yer aldı. Vakıf Yatırım, Oyak Yatırım ve Ak Yatırım da net satıcı konumunda bulunuyordu.

Piyasa uzmanları, özellikle Bank of America'nın güçlü satışlarının endeks üzerindeki baskıyı artırdığına işaret ederken, yerli kurumların alımlarının düşüşü sınırlayan unsurlardan biri olduğunu belirtiyor. Kurumsal taraftaki bu ayrışma, yatırımcıların kısa vadeli yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor.

Teknik görünümde BIST 100 endeksi için 13.600 ve 13.500 seviyeleri önemli destek noktaları olarak öne çıkarken, yukarı yönlü hareketlerde 13.800 ve 13.900 puan seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 285 13.398.241.330,25 % -4.68 18:10 ASELS 376.75 13.376.222.463,00 % 5.46 18:10 THYAO 295.5 9.389.712.061,75 % -0.42 18:10 EUPWR 96.6 7.528.309.820,95 % 9.96 18:10 AKBNK 66.1 6.598.355.859,85 % -1.56 18:10 Tüm Hisseler

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