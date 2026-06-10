Trafik kazalarının ardından yaşanan hasar tespiti, eksper ataması ve araç değer kaybı süreçlerinde önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST), 1 Temmuz 2026 itibarıyla zorunlu hale gelirken, 40 bin TL'nin üzerindeki hasarlarda eksper görevlendirilmesi yasal zorunluluk olacak. Yeni sistemle birlikte eksper atamaları elektronik ortamda otomatik yapılacak, araç değer kaybı ise hasar dosyasıyla birlikte hesaplanacak.

Trafik kazalarının ardından yürütülen hasar tespiti, eksper atamaları ve araç değer kaybı süreçlerinde yeni bir dönem başlıyor. Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST), 1 Temmuz 2026 itibarıyla zorunlu hale gelirken, 40 bin TL'nin üzerindeki hasarlarda eksper görevlendirilmesi yasal zorunluluk olacak.

Yeni sistemle birlikte trafik kazalarına ilişkin hasar dosyaları, eksper atamaları ve değer kaybı işlemleri tek bir elektronik platform üzerinden yürütülecek.

40 BİN TL ÜZERİNDEKİ HASARLARDA EKSPER ŞARTI

Yeni düzenlemede dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri hasar tutarına getirilen sınır oldu.

2026 yılı için trafik sigortasında belirlenen 400 bin TL'lik maddi teminat limitinin onda birine denk gelen 40 bin TL'nin üzerindeki tüm hasarlarda eksper atanması zorunlu olacak. Bu tutarın altında kalan dosyalarda ise mevcut uygulamalar devam edecek.

EKSPER ATAMALARI OTOMATİK YAPILACAK

EKSİST kapsamında kaza yapan aracın servise veya tamir noktasına götürülmesinin ardından gerekli evraklar sisteme yüklenecek. Evrakların sisteme aktarılmasıyla birlikte eksper ataması elektronik ortamda otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Sistem sayesinde araç sahiplerinin işlemlerini herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan yürütmesi hedefleniyor.

ARAÇ DEĞER KAYBI AYNI DOSYADA HESAPLANACAK

Yeni uygulamayla birlikte araç sahiplerinin sıkça karşılaştığı değer kaybı süreçleri de değişecek.

Elektronik sistem üzerinden görevlendirilen eksper, hazırlayacağı raporda yalnızca hasar tutarını değil, kaza nedeniyle oluşan araç değer kaybını da hesaplayacak. Böylece vatandaşlar hasar ödemesi ve değer kaybı alacağını tek dosya üzerinden takip edebilecek.

İTİRAZ ETMEK İSTEYENLERE 3 İŞ GÜNÜ SÜRE

Eksper raporuna ilişkin uyuşmazlık yaşanması halinde hem araç sahibi hem de sigorta şirketi itiraz başvurusunda bulunabilecek.

Raporun sisteme yüklenmesinden itibaren 3 iş günü içinde yapılacak başvurular sonrasında yeni bir eksper görevlendirilebilecek. Ancak ek eksper ücretinin itiraz eden taraf tarafından karşılanacağı belirtildi.

AMAÇ HAK KAYIPLARINI AZALTMAK

1 Temmuz 2026'da zorunlu hale gelecek EKSİST ile birlikte trafik kazalarının ardından yaşanan hasar tespiti, eksper ataması ve değer kaybı süreçlerinde daha hızlı ve şeffaf bir yapının oluşturulması hedefleniyor. Yeni sistemin, hak kayıplarını ve olası suistimalleri azaltması amaçlanıyor.