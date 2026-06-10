Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan bazı kısıtlamalar sona eriyor.

Tedbir süresinin tamamlanmasıyla birlikte yatırımcılar, 11 Haziran Perşembe günü itibarıyla ilgili hisselerde yeniden kredili işlem yapabilecek.

Piyasa uzmanları, tedbirlerin kalkmasının işlem hacmi ve likidite üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini belirtirken, yatırımcıların hisse bazlı fiyat hareketlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

VBTS kapsamındaki uygulamaların sona ereceği hisseler arasında gayrimenkul, sanayi ve ilaç sektörlerinden şirketler yer alıyor. Buna göre, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ALGYO), Dof Robotik Sanayi (DOFRB) ve Turk İlaç ve Serum Sanayi (TRILC) paylarında uygulanan kredili işlem yasağı 11 Haziran itibarıyla kaldırılacak.

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Son dönemde Borsa İstanbul'da dalgalı seyrin etkisiyle birçok hissede geçici tedbirler devreye alınırken, süresi dolan uygulamaların kaldırılması yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle tedbir sonrası dönemde artabilecek işlem hacimleri ve fiyat hareketleri, söz konusu hisselerde piyasaların odağını bu şirketlere çevirebilir.

Yatırımcılar, tedbirlerin sona ermesinin tek başına yükseliş veya düşüş anlamına gelmediğini, şirketlerin finansal performansları, sektörel gelişmeler ve genel piyasa koşullarının fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

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