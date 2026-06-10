Şirket tarafından yapılan açıklamada, yatırımcılara hisse başına brüt 5,2631578 TL, net 4,4736841 TL nakit temettü ödemesi yapılacağı belirtildi.

KAP'a yapılan bildirimde, söz konusu temettü ödemesi için hak kullanım tarihinin 15 Haziran 2026 olarak belirlendiği ifade edildi.

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Buna göre, LOGO hisselerinde temettü hakkından yararlanmak isteyen yatırımcıların, hak kullanım tarihinden önce pay sahibi olmaları gerekecek.

LOGO hisseleri haftalık bazda yüzde 13,03, aylık bazda yüzde 12,34 değer kaybetti. 142.8 TL’den kapanışı yaptı.

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