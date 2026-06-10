Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu'nun 5 Mayıs 2026 tarihli kararı doğrultusunda hazırlanan teklif, gerçekleştirilen genel kurul toplantısında kabul edildi.

KAP'a yapılan bildirimde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 2025 hesap dönemine ait finansal tablolarda net dönem zararı oluşması nedeniyle, ilgili döneme ilişkin kar payı dağıtımı yapılmamasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Kar Payı Tebliği (II-19.1), SPK Kar Payı Rehberi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde alındığı ifade edildi.

Böylece Horoz Lojistik, 2025 faaliyet dönemine ilişkin olarak hissedarlarına nakit veya bedelsiz temettü dağıtımı gerçekleştirmeyecek.

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