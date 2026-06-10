Kuruma göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), liradaki değer kaybını enflasyonun altında tutmayı hedefleyen "reel değerlenme stratejisini" sürdürmeye devam edecek.

ING Türkiye Başekonomisti Muhammet Mercan ile EMEA Stratejisti Frantisek Taborsky'nin de aralarında bulunduğu analistler tarafından yayımlanan notta, mevcut kur rejiminin kalıcılığına dikkat çekilerek, "Mevcut kur rejiminin kalıcı olacağı açık" ifadelerine yer verildi.

Dolar/TL kuru saat 11.30 itibarıyla 46,14 seviyesinden işlem görürken, ING yıl sonu için USD/TL tahminini 53,00 olarak korudu.

Öte yandan gözler, TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. ING analistleri, kredi büyümesini yavaşlatmaya yönelik son makroihtiyati adımların faiz artışı ihtimalini azalttığını, ancak Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle Merkez Bankası'nın temkinli duruşunu sürdürebileceğini belirtti.

Kurum, yılın ikinci yarısında faiz indirimleri için alanın sınırlı olduğunu değerlendirerek, yıl sonunda politika faizinin yüzde 35 civarında olmasını beklediklerini ifade etti. Analistler, risklerin ise daha sıkı para politikası yönünde ağır bastığını vurguladı.

ING ayrıca, mayıs ayı enflasyon verilerinin dezenflasyon sürecinin yeniden güç kazandığına dair net bir sinyal vermediğini belirtti. Kurum, yıllık enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un biraz altında gerçekleşmesini, Türkiye ekonomisinin ise artan finansman maliyetleri ve sıkı para politikası nedeniyle yaklaşık yüzde 3 büyümesini öngördü.

Kaynak: Bloomberg

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