Borsa İstanbul'un teknoloji ve medya odaklı şirketlerinden biri olan Mackolik İnternet Hizmetleri (MACKO), aracı kurumların yayımladığı son analiz raporlarıyla gündeme geldi. 2025 yılı finansal verilerinin ardından 2026 projeksiyonlarını paylaşan analistler, şirketin mevcut piyasa değeri ile hedef fiyatları arasındaki farka dikkat çekiyor.

ARACI KURUMLARDAN GÜNCEL HEDEF FİYATLAR

Şirketin son dönemdeki finansal performansını inceleyen kurumlardan Phillip Capital, yayımladığı son raporunda MACKO için hedef fiyatını 75,50 TL olarak güncelledi. Bu rakam, raporun yayımlandığı tarihteki piyasa fiyatına göre yaklaşık %103,5 oranında bir getiri potansiyeline işaret ediyor.

Öte yandan, Marbaş Menkul tarafından hazırlanan analizde ise hedef fiyat 64,21 TL olarak belirlenirken, İnfo Yatırım şirketin nakit akışındaki pozitif görünüme vurgu yaptı.

RAPORLARDA ÖNE ÇIKAN KRİTİK FAKTÖRLER

Analistlerin değerlendirmelerinde şirketin sadece bir skor platformu olmaktan çıkıp teknoloji şirketine dönüşme süreci belirleyici rol oynuyor. Raporda dikkat çeken ana başlıklar şunlar:

Yapay Zeka Yatırımı: Şirketin bünyesinde kurulan Mackolik Teknoloji A.Ş. ve geliştirilen yapay zeka asistanı mAİ 'nin gelir modellerine etkisi.

Şirketin bünyesinde kurulan Mackolik Teknoloji A.Ş. ve geliştirilen yapay zeka asistanı 'nin gelir modellerine etkisi. Sermaye Artırımı: İç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilen sermaye artırımı ile şirketin 100 milyon TL'lik yeni sermaye yapısı.

İç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilen sermaye artırımı ile şirketin 100 milyon TL'lik yeni sermaye yapısı. Pay Geri Alım Programı: Şirket yönetiminin başlattığı geri alım programının, hisse fiyatı üzerindeki destekleyici etkisi.

Şirket yönetiminin başlattığı geri alım programının, hisse fiyatı üzerindeki destekleyici etkisi. Finansal Sağlık: Şirketin net nakit pozisyonunda olması ve borçluluk oranlarının düşük seyretmesi.

Maçkolik Aylık Grafik:

BÜYÜME RAKAMLARI TAKİP EDİLİYOR

2025 yılının ilk 9 aylık döneminde cirosunu yıllık bazda %27 artıran Mackolik, reklam ve teknoloji gelirlerindeki istikrarı koruyor. Analistler, dijital reklam pazarındaki büyüme hızı ile şirketin pazar payı arasındaki korelasyonun, önümüzdeki dönemde de hisse performansı üzerinde etkili olacağını öngörüyor.

Not: Bu haber, aracı kurumların yayımladığı analiz raporlarından derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; veriler piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.