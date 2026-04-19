BIST 100 haftayı 14.600 kapanışıyla tamamladı. Bu seviye kritik bir direnç bölgesinin kırılması anlamına geliyor. Orta vade hedef 15.100-15.800 bandı. Ancak yol üzerinde iki kritik eşik var.

14.600 NEDEN ÖNEMLİ?

BIST 100 bu hafta 14.600 seviyesinden kapandı. Bu seviye uzun süredir test edilen bir direnç bölgesiydi. Kapanışın bu bölgenin üzerinde gerçekleşmesi teknik açıdan güçlü bir sinyal. Analistler bu kapanışı haftanın en olumlu gelişmesi olarak değerlendiriyor.

14.600 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda endeks orta vadede 15.100-15.800 bandını hedefleyebilir. Bu bant yüzde 3-8 yukarı potansiyele işaret ediyor.

İKİ KRİTİK EŞİK

14.250 ilk eşik. 5 günlük hareketli ortalama bu seviyede bulunuyor. Olası geri çekilmelerde bu seviyenin korunması trendin devamı için şart.

14.100-14.083 ise ana güvenlik bölgesi. Fibonacci 78.6 geri çekilme seviyesiyle örtüşüyor. Bu bölgenin kırılması durumunda teknik tablo bozulur ve daha derin bir düzeltme kapıyı aralar.

Borsa İstanbul Kritik Seviyeler Grafiği:

Soru İşareti

Hızlı yükselişin ardından oluşan son 4 günlük barlar temkinli bir tablo çiziyor. Kısa vadede kâr satışları gelebilir. 14.100 üzerinde kalıcılık izlenmeli.

Özet Tablo

Takip Edilmesi Gereken Veriler

TCMB faiz kararı, yabancı yatırımcı alım-satım dengesi, enflasyon verisi ve Hürmüz normalleşme hızı önümüzdeki haftanın belirleyici göstergeleri.

Kaynaklar:

NCM Investment piyasa analizi esas alınarak derlenmiştir.