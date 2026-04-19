Enerji sektörü BIST'in en çok konuşulan temalarından biri olmaya devam ediyor. Ama bazı hisseler bu ilgiden henüz nasibini almadı. ZOREN 2,99 TL, ODAS 7,21 TL, AKFYE 17,71 TL. Üçü de tarihsel zirvesinin çok altında.

ZOREN — ZORLU ENERJİ | 2,99 TL

Zorlu Enerji şu an 2,99 TL'den işlem görüyor. Tarihsel zirvesi ise 7,57 TL. Yani hisse zirvesinden yüzde 60 aşağıda.

PD/DD oranı 0,30-0,50 aralığında seyrediyor. Yani şirket defter değerinin beşte birine satılıyor. FAVÖK 6,75 milyar TL, piyasa değeri ise 14,75 milyar TL. Bu tablo ciddi bir iskonto anlamına geliyor.

Neden bu kadar düştü? Şirketin borç yükü yüksek. Yüksek faiz ortamında borçlu enerji şirketleri satış baskısıyla karşılaştı. Faiz indirim beklentileri güçlendikçe ZOREN bu tablodan en çok yararlananlar arasında olabilir.

Sosyal medyada en çok konuşulan hisselerden biri haline geldi. Analistler teknik olarak "mal toplama bölgesinde" olduğunu söylüyor.

Destek: 2,80 TL

Direnç: 3,50 TL — 4,00 TL

ODAS — ODAŞ ELEKTRİK | 7,21 TL

Odaş Elektrik bu hafta yüzde 2,71 yükseldi. Tarihsel zirvesi 14,47 TL. Şu an zirvesinin yaklaşık yüzde 50 altında.

PD/DD oranı 0,58, F/K oranı 7,51. Son açıklanan bilançoda 467 milyon TL kar açıkladı. Bu rakamlar fiyatın ne kadar ucuz kaldığını gösteriyor.

Geçen hafta yüzde 11,50 yükselen hisse, aylık bazda yüzde 16,67 kazandırdı. Momentum canlanıyor. 6,39 TL kırılımı sonrası alıcılar devreye girdi.

Odaş kömür ağırlıklı bir portföye sahip. Petrol fiyatlarının düşmesi ve Hürmüz'ün normalleşmesi enerji maliyetleri üzerindeki baskıyı azaltıyor. Elektrik zammı beklentileri de hisseye ayrı bir katalizör sağlıyor.

Destek: 6,80 TL — 6,40 TL

Direnç: 7,41 TL — 8,00 TL

AKFYE — AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ | 17,71 TL

Akfen Yenilenebilir Enerji 17,71 TL'den işlem görüyor. 52 hafta zirvesi 21,84 TL. Zirvesinden yaklaşık yüzde 19 aşağıda.

PD/DD oranı 0,45. Defter değerine göre ciddi iskontolu işlem görüyor.

İş Yatırım AKFYE için AL tavsiyesi verdi. Şirketin uzun YEKDEM süresi onu cazip ve öngörülebilir bir yatırım fırsatı olarak öne çıkarıyor. Genç santraller düşük bakım ve onarım gideri anlamına geliyor.

Bir analist 12 aylık hedef fiyatı 34,62 TL olarak belirledi. Bu mevcut fiyata göre yüzde 91 potansiyel getiriye işaret ediyor.

Yenilenebilir enerji sektörü hem Türkiye'nin enerji dönüşümü gündeminde hem de küresel yatırımcının radarında. Karbon piyasasının gelişmesi ve devlet teşvikleri AKFYE için orta vadeli katalizörler arasında yer alıyor.

Destek: 16,61 TL

Direnç: 18,47 TL — 20,00 TL

Genel Değerlendirme

Üç hissenin ortak özelliği şu: hepsi sektör ortalamalarının altında fiyatlanıyor, hepsi tarihsel zirvesinin çok altında ve hepsi faiz indirim senaryosundan doğrudan yararlanan hisseler. Faiz düştükçe enerji şirketlerinin borç yükü hafifler, yatırım maliyetleri azalır ve değerleme çarpanları yukarı gelir.

Risk tarafında ise şunlar var: ZOREN'in yüksek borcu, ODAS'ın kömür bağımlılığı ve AKFYE'nin henüz tam olarak kar eden bir yapıya geçmemiş olması. Uzun vadeli düşünen yatırımcı için bu iskontolar fırsat, kısa vadeli düşünen için sabır gerektiriyor.

Takip Edilmesi Gereken Veriler

TCMB faiz kararı, elektrik fiyat güncellemeleri, YEKDEM tarifesi ve şirketlerin bilanço açıklama tarihleri önümüzdeki dönemin belirleyici göstergeleri.

Kaynaklar:

TradingView, Mynet Finans ve İş Yatırım analist raporları esas alınarak derlenmiştir.