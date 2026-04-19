Küresel piyasalarda gümüş fiyatları son günlerde dikkat çeken bir toparlanma sergiliyor. 17 Nisan kapanışı itibarıyla yaklaşık 81,45 dolar seviyesinde işlem gören gümüş, genel olarak 80-82 dolar bandında hareket ederken, Nisan 2026 vadeli kontratlarda 82,36-82,85 dolar seviyeleri görüldü.

Son birkaç günde yüzde 4-6 aralığında değer kazanan gümüş, nisan ayı başındaki 70 doların üstündeki seviyelerden güçlü bir yükseliş kaydetti. Buna rağmen, ocak ayı sonunda görülen 117-121 dolar aralığındaki tarihi zirvelerin hala oldukça altında bulunuyor. Mart ayında 65-70 dolar seviyelerine kadar gerileyen gümüşteki toparlanma ise dikkat çekici boyuta ulaştı.

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Gümüş fiyatlarını destekleyen birden fazla unsur öne çıkıyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin görece azalması ve Hürmüz Boğazı gibi kritik ticaret yollarının yeniden açılması, güvenli liman talebini bir miktar zayıflatsa da sanayi talebi güçlü kalmaya devam ediyor.

Öte yandan doların zayıflaması ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesi, değerli metaller için destekleyici bir ortam oluşturuyor. Küresel gümüş piyasasında ise son 6 yıldır arz açığı yaşanıyor. 2026 yılı için yaklaşık 67 milyon onsluk bir açık öngörülürken, bu durumun arkasında özellikle güneş enerjisi ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü talep bulunuyor.

COMEX’te kayıtlı stokların yaklaşık 76 milyon ons seviyesinde kalması ve açık pozisyonlara kıyasla düşük kalması da fiziki arz sıkışıklığına işaret ediyor.

ÇİFT YÖNLÜ AVANTAJ: GÜVENLİ LİMAN VE SANAYİ METALİ

Gümüş, hem güvenli liman hem de sanayi metali olma özelliğiyle yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Bu çift yönlü yapı, fiyatların hem jeopolitik gelişmelerden hem de ekonomik aktiviteden etkilenmesini sağlıyor.

KRİTİK HAFTA: VERİLER VE BİLANÇOLAR TAKİP EDİLECEK

20-25 Nisan haftasında açıklanacak ekonomik veriler ve şirket bilançoları gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olabilir. Özellikle Tesla, Intel, UnitedHealth ve GE Aerospace gibi şirketlerin finansal sonuçları, gümüşün yoğun kullanıldığı güneş enerjisi ve elektronik sektörleri açısından önem taşıyor.

Ayrıca ABD'de açıklanacak üretim, hizmet sektörü, konut ve tüketici verileri, ekonomik görünüm hakkında ipuçları vererek fiyatlamaları etkileyebilir.

83 DOLAR DİRENCİ GÜNDEMDE

Teknik görünümde gümüş, 80,80 dolar seviyelerinde işlem görürken kısa vadede yükseliş trendini sürdürüyor. Fiyatların hem trend çizgisi hem de 50 periyotluk ortalama (77,40 dolar) üzerinde kalması, yukarı yönlü momentumu destekliyor.

200 periyotluk ortalamanın dirençten desteğe dönüşmesi de yükseliş trendini güçlendiren bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Ancak 83 dolar seviyesinde satış baskısının arttığı ve bu seviyenin güçlü bir direnç oluşturduğu görülüyor.

RSI göstergesinin 61 seviyesinde olması, yükseliş için hâlâ alan olduğunu ancak aşırı alım bölgesine yaklaşıldığını gösteriyor.

KRİTİK SEVİYELER

Direnç: 83,00 – 86,30 dolar

Destek: 77,80 – 74,90 dolar

Analistlere göre 77,80 dolar üzerinde kalındığı sürece gümüşte 83 dolar ve ardından 86,30 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Bu seviyenin aşılması halinde yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Ancak 77,80 doların altına sarkılması durumunda fiyatların 74,90 dolar desteğine doğru geri çekilme riski bulunuyor.

DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Gümüş saat 12.25 itibarıyla 80,78 dolar seviyesinde seyrediyor.

Paladyum ise aynı saat itibarıyla 1.568,07 dolar bandında.

Platin fiyatlarında ise 2.117,47 dolar seviyeleri görülüyor.